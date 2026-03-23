Po raketových útokoch cítil, že niečo je zle. Synčeka Jasminy a Rytmusa upokojovali podľa rady terapeutky
Známa moderátorka sa nachádzala aj so synom v Dubaji, ktorý ostreľovali.
Konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom zasiahol mnohé krajiny na Blízkom východe a skomplikoval návrat domov viacerým Slovákom, aj tým známym. Jednou z nich bola aj Jasmina Alagič, ktorá spolu so synčekom Sanelom uviazla v Dubaji. Známa moderátorka sa však od útokov na mesto svojim fanúšikom na sociálnej sieti neprihovárala, čo u niektorých z nich vyvolalo prirodzene obavy.
Jojkárska moderátorka sa však po čase našťastie prihlásila a všetkých ubezpečila, že sú aj so synom v poriadku. Cez Omán sa napokon Jasmine podarilo vrátiť domov na Slovensko a na svojom profile na sociálnej sieti, ktorý cituje Nový Čas, sa nedávno zverila s tým, čo aj so Sanelom počas útokov na mesto prežívali.
Báli sa o ňu
Keď začiatkom marca začali na Dubaj útočiť drony, akurát sa tam nachádzala Jasmina Alagič aj so svojím synčekom Sanelom. Jej manžel Patrik Vrbovský alias Rytmus sa pre pracovné povinnosti síce vrátil na Slovensko, jeho manželka aj so synom tam však podľa medializovaných informácií zostala. Od útokov sa ale známa moderátorka svojim fanúšikom na sociálnych sieťach neprihovárala a na jej profile sa neobjavila ani žiadna nová aktivita, čo u niektorých z nich vzhľadom na vtedajšiu situáciu vyvolávalo obavy.
Po čase sa však Jasmina predsa len na sociálnej sieti prihlásila s tým, že ona aj syn sú v poriadku. „Z celého srdca sa chcem poďakovať za nesmierne množstvo správ, ktoré mi prichádzajú, či sme so Sanelkom v poriadku. Robím všetko pre to, aby sme boli ja aj môj syn v bezpečí a v poriadku,“ napísala vtedy jojkárska moderátorka, ktorej sa s návratom domov snažil pomôcť aj jej manžel Rytmus.