Český doktor House: Dobráci a najprispôsobivejší ľudia majú najväčšie riziko rakoviny
Istý typ ľudí má z chronického stresu oveľa staršie orgány, aké by mali mať.
Ak by ste prišli do ambulancie internistu a pneumológa Jiřího Votrubu, možno by vás jeho otázky prekvapili. Nezaujímal by sa len o vaše symptómy, ale pýtal by sa aj na to, aké máte koníčky, čo robíte po večeroch, či si varíte alebo akú máte prácu. Dokonca by ho zaujímalo aj to, čomu sa venovali vaši rodičia. „To sú všetko podstatné otázky,“ vysvetlil pre First Class český doktor House, ktorý sa snaží pochopiť človeka ako celok. Napokon sa však dostane k jednej z najdôležitejších vecí: žijete v strese?
Ten, kto chce prežiť
Podľa experta je stres prirodzený a pre človeka dokonca nevyhnutný. „Bez stresu sa nedá žiť. Je to nástroj, vďaka ktorému vieme prežiť v istom prostredí,“ vysvetlil. Problém však nastáva vtedy, keď s ním nevieme správne pracovať. Kým v minulosti fungoval stres v režime „útok alebo útek“, dnes sme vystavení neustálemu tlaku drobných podnetov. Človek sa zobudí a už myslí na prácu, povinnosti či problémy, počas dňa pribúdajú ďalšie situácie a namiesto jedného výrazného stresu zažíva desiatky až stovky malých. Organizmus však nie je na takýto typ záťaže nastavený.
V tele pritom fungujú dva základné systémy – sympatikus a parasympatikus. Sympatikus sa aktivuje pri strese, vyplavuje adrenalín a pripravuje telo na výkon. Po odznení záťaže by mal nastúpiť parasympatikus, ktorý organizmus upokojí a vráti ho do rovnováhy. V modernom živote však k tomuto prepnutiu často nedochádza. Telo zostáva v permanentnom napätí, akoby bolo neustále ohrozené, a postupne sa dostáva do stavu chronického stresu. „Ten, kto chce prežiť, sa musí naučiť žiť so stresom a hlavne vypnúť spúšťače, ktoré nepotrebuje,“ uviedol Votruba, ktorý veľmi dobre vie, že chronický stres má vážne dôsledky.
Tri typy ľudí
Neustále zvýšená hladina stresových hormónov, najmä kortizolu, ovplyvňuje fungovanie buniek, ktoré dostávajú signál, že musia prežívať za každú cenu. Následkom toho neodumierajú správne, čo vedie k chronickým zápalom, poruchám imunity aj autoimunitným ochoreniam. Práve v tejto súvislosti Votruba rozlišuje tri základné typy ľudí, ktorí na stres reagujú odlišne.