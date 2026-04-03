Zobudil sa modrý ako z Avatara a skončil na pohotovosti. Lekári potom zistili šokujúcu pravdu - Dobré noviny
Dobré noviny
Zobudil sa modrý ako z Avatara a skončil na pohotovosti. Lekári potom zistili šokujúcu pravdu
Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Hádanka.

Bola čudná a deti na ňu nedôverčivo hľadeli. Známa Slovenka tri mesiace mlčala, keď ju zradili rodičia

Mária Čírová / S manželom Mariánom.

Ľutujem ťa, pokazila si si život, vraveli jej. Mária Čírová s o 15 rokov starším Mariánom žije svoj sen

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Prebudil sa, keď si práve balila veci. Vladko Plevčík sa už nečuduje, že sa Petra rozhodla odísť

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Zobudil sa modrý ako z Avatara a skončil na pohotovosti. Lekári potom zistili šokujúcu pravdu

Okamžite zašiel pre istotu na pohotovosť.
Foto: FB: Tommy Lynch

Na modrého muža sa všetci dívali ako na ducha.

Zažil chvíle paniky, potom zahanbenie a nakoniec výbuchy smiechu. 42-ročný Brit Tommy Lynch sa v jedno ráno prebudil doslova ako postava z filmu Avatar. Celé jeho telo získalo modrý odtieň, najhoršie na tom boli končatiny. Priateľ ho následne presvedčil, aby utekal na pohotovosť a zistil, prečo jeho koža tak náhle zmodrala. 

Celé telo sa náhle sfarbilo domodra.
Foto: FB: Tommy Lynch

S kyslíkovou maskou

„Všetci na recepcii na pohotovosti na mňa pozerali, akoby videli ducha," spomína podľa BBC Lynch. „Rýchlo ma previezli, okamžite som dostal kyslík a začali mi klásť rôzne otázky. V jednu chvíľu okolo mňa stálo asi desať lekárov," spomína.

Lekári mu nariadili podstúpiť základné vyšetrenia, ale napokon nemuselo dôjsť ani k odberu krvi a pravda, o tom, čo sa v skutočnosti s jeho telom deje, vyplávala na povrch. „Išli mi odobrať krv ale hneď, ako mi zdravotník potrel ruku tampónom a zafarbil sa namodro, pochopil som," pokračuje v rozprávaní. Nedobrovoľným Avatarom sa stal vďaka novým námorníckym posteľným obliečkam, ktoré pred použitím nevypral.

Pri pohľade na svoje telo sa vystrašil.
Foto: FB: Tommy Lynch

Zábava pre všetky strany

Lynch priznáva, že sa v tej chvíli cítil neuveriteľne trápne. „Boli však úplne fantastickí a povedali, že som ich v skutočnosti celkom zabavil, lebo na pohotovosti zvyčajne nezažívajú humorné situácie," smeje sa Brit.

Zmyť zo seba farbu po návrate domov nebolo vôbec jednoduché a trvalo to niekoľko dní. „Dával som si kúpeľ za kúpeľom celý týždeň a voda bola stále modrá. Odporúčam všetkým si vyprať posteľnú bielizeň skôr, než v nej budete spať," dodáva.  

