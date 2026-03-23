Nechcel ich uraziť, tak si vypil. Andrej Bičan si vyskúšal dôchodok, počas ktorého si uvedomil dôležitú vec
Známy moderátor dva roky vôbec nepracoval.
V moderátorskej brandži patrí medzi skúsených harcovníkov, keďže na televíznych obrazovkách či spoločenských udalostiach sa verejnosti prihovára už dlhé roky. To sa však na chvíľu zmenilo – Andrej Bičan sa totiž priznal, že na dva roky sa dobrovoľne odmlčal. Podľa vlastných slov nepracoval, užíval si takzvané ničnerobenie a vyskúšal si, ako chutí predčasný dôchodok. Moderátor teraz v rozhovore pre Nový Čas tiež prezradil, že pauza od moderovania mu pomohla uvedomiť si, čo je v živote skutočne dôležité.
Ostatní to nepotrebovali, on to chcel
Svojím entuziazmom roky baví celé Slovensko a za úspechom išiel tvrdo od začiatku. „Na začiatku má človek ten najväčší cieľ – zmaturovať, dokončiť vysokú školu. Aj ja som ich mal. Potom prišiel materiálny sen a to bol ten, že som chcel bývať sám bez rodičov,“ spomínal Andrej v Bekimovom horúcom kresle.
Vďaka tvrdej práci si zarobil na svoje prvé vlastné bývanie aj auto, o akom sníval ešte ako malý chalan. Túžil aj po tom, aby získal cenu osobnosti televíznej obrazovky OTO. „Všetci hovorili, že to nepotrebujú, ale ja som to chcel,“ povedal otvorene moderátor, ktorému sa ju podarilo vyhrať dva roky za sebou.
Neúnavné a vyčerpávajúce tempo práce moderátora si však po rokoch začalo vyberať svoju daň a Andej Bičan si uvedomil, že je možno načase si dať pauzu. Dva roky tak nerobil vôbec nič, nepracoval a len oddychoval. „Ja už mám 51 rokov a už som bol na dôchodku. Ale po dvoch rokoch som to škrtol,“ priznal Andrej Bičan v relácii Večera naslepo.
Nechcel ich uraziť
Dôvodom sabatikalu pritom nebola iba potreba oddýchnuť si.