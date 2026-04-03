Expert na etiketu: Pozeráte sa počas rozhovoru na smart hodinky? Tieto moderné prehrešky kazia vzťahy
Dobré správanie dnes nie je o prísnych pravidlách, ale o všímavosti.
Nikdy nebolo jednoduchšie zostať v kontakte s ľuďmi, na ktorých nám záleží. Správu pošleme za pár sekúnd, zavoláme jedným kliknutím, moment zachytíme okamžite. A predsa sa čoraz častejšie stáva, že sa navzájom, často úplne nechtiac, dotkneme alebo nahneváme. Nie preto, že by sme boli nevychovaní. Skôr preto, že mnohé veci robíme automaticky a žijeme v dobe, v ktorej sme neustále niečím rozptýlení. „Dobré správanie však stále stojí na jednoduchom princípe: myslieť na druhých,“ uviedol pre Guardian expert na etiketu William Hanson, ktorý prezradil najčastejšie moderné prehrešky v našom správaní.
Vapovanie bez opýtania
Aj keď je údajne menej škodlivé než fajčenie, stále ide o niečo, čo môže druhým prekážať. Jedna otázka dokáže podľa Hansona predísť nepríjemnej situácii: „Neprekáža ti to?“
Keď z cudzej oslavy spravíme tú svoju
Na sociálnych sieťach to vidíme denne – prajeme kamarátovi všetko najlepšie, ale fotka, ktorú vyberieme, je vlastne viac o nás než o ňom. Vyzeráme na nej lepšie, sme v centre pozornosti a oslávencovi zostane len vedľajšia úloha. Možno to nerobíme zámerne. Len vyberieme „najkrajšiu“ fotku.
Skúste sa na chvíľu zastaviť a položiť si otázku: komu patrí tento deň? Niekedy stačí jednoduchá zmena – vybrať fotku, kde je ten druhý naozaj hlavnou postavou.
Hlasovky bez vysvetlenia
Hlasové správy sú rýchle a osobné. No keď vám príde niekoľkominútová hlasovka bez jediného slova navyše, môže to vyvolať mierny stres: je to dôležité? Mám to počúvať hneď? Malá veta navyše podľa experta na etiketu dokáže veľa. „Nič súrne, keď budeš mať čas“ alebo „k tomu stretnutiu budúci týždeň“. Je to drobnosť, ktorá dáva druhému pokoj.
Pohľad na smart hodinky počas rozhovoru
Možno len kontrolujete notifikáciu, ale druhý človek to môže čítať úplne inak: ako nezáujem alebo nudu. V dnešnej dobe sme zvyknutí reagovať okamžite na všetko, čo zapípa. Skúste si dopriať luxus plnej pozornosti. „Odložiť zariadenia a byť chvíľu len s človekom oproti vám. Je to vzácnejšie, než si myslíme,“ upozornil Hanson.