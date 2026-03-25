Gurmáni z monarchie si po nej oblizovali prsty. Koložvárska kapusta od mladého Šimona zasýti aj náročných
Hoci jej príprava netrvá krátko, rozhodne stojí za to.
Možno nevyzerá najvábnejšie, no o to lepšie chutí. Koložvárska kapusta patrí medzi favoritov mnohých ľudí, ktorí radi ocenia spojenie mletého bravčového mäsa, údenej klobásy a kyslej kapusty s jemnou ryžou. V rodinách sa recepty na ňu obmieňajú a ten najstarší zachovaný pochádza už z roku 1695.
Milujú ju deti aj dospelí
Názov tejto sýtej pochúťky z jedného plechu má pôvod v meste Koložvár, ktoré dnes leží v Rumunsku, no kedysi patrilo do maďarskej časti Sedmohradska, do Transylvánie. Práve tam si na nej pochutnávali gurmáni z monarchie a neskôr sa bez problémov udomácnila aj na Slovensku.
Svoju verziu tohto známeho jedla pripravil aj talentovaný Šimon Kán, ktorý sa vareniu začal venovať už v 16 rokoch a svojimi schopnosťami dokázal v tak mladom veku ohúriť aj profesionálnych šéfkuchárov.
V jednom zo svojich najnovších videoreceptov prezradil, ako koložvársku kapustu pripravuje on a podelil sa aj o detailný postup. Hoci nejde o najrýchlejší recept, jeho vyskúšanie rozhodne stojí za to.