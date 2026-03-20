V živote neplakal tak veľa ako pri rozvode. Samo Tomeček už chápe, že človek nikdy nevie, čo príde zajtra
V náročnom období sa nebál vyhľadať odbornú pomoc.
„Manželku som si vybral správne, aj keď nám to nevyšlo,“ povedal otvorene Samo Tomeček, keď si po troch rokoch manželstva prechádzal rozvodom. S bývalou manželkou Sophie sa podľa jeho slov dokázali rozísť normálne a ľudsky, dôkazom toho je, že ich súd rozviedol za 45 minút. V relácii NAOSTRO ale priznal, že toto obdobie preňho nebolo jednoduché a pomohlo mu vtedy niekoľko dôležitých ľudí.
Človek nikdy nevie
„Zažíval som naozaj veľmi veľa ťažkých chvíľ,“ povedal obľúbený spevák, ktorý sa ženil v roku 2020 počas pandémie cez posledný víkend, keď bolo možné mať svadbu s vyšším počtom ľudí. To, že to bolo po relatívne krátkej známosti, vôbec neľutoval. „V rámci každého obdobia som sa snažil robiť maximum, čo dokážem. Toho sa držím. Človek nikdy nevie, čo príde zajtra,“ vysvetľoval kedysi pre Život. Časom vraj pochopil, že manželstvo nie je len o tom, že sa dvaja majú radi, ale spolužitie prináša aj kompromisy a mnohé iné problémy.
Po troch rokoch zväzku sa ale s manželkou rozhodli pre rozvod. „Už dlhší čas žijeme oddelene. Zmenili sa nám priority v živote, a preto sme sa po vzájomnej dohode rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Príčinou nášho rozchodu nebola tretia osoba,“ ozrejmoval na sociálnych sieťach. Neskôr priznal, že ako umelec prežíval rozvod veľmi emotívne.
Vyhľadal pomoc
„Nebudem klamať, aj som si poplakal. Toľko som nikdy v živote nenaplakal,“ povedal otvorene Samo Tomeček a dal za pravdu psychológom, ktorí hovoria, že rozvod je porovnateľný so smrťou.