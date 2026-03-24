Myslela si, že je tehotná. Hana Lasicová si prechádza jedinečným obdobím a nebojí sa o ňom nahlas hovoriť
Myslela si, že je tehotná. Hana Lasicová si prechádza jedinečným obdobím a nebojí sa o ňom nahlas hovoriť
Na pohreb vlastnej maminy si musela požičať. Pomôžme mladej Ninke, ktorá má za sebou tri roky strát

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Martin Schindlerová.

Zakázal jej spievať a musela si prefarbiť aj vlasy. Martina Schindlerová je chodiaca reklama na rozvod

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Syn Ivety Bartošovej Artur Štaidl si zaspomínal na svoju mamu.

Normálna mama, ktorá geniálne varila. Syn Ivety Bartošovej si až neskôr uvedomil, akou hviezdou bola

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Na pohreb vlastnej maminy si musela požičať. Pomôžme mladej Ninke, ktorá má za sebou tri roky strát

Rastislav Ekkert.

Keď odišiel z JOJky, začal ťažký život v divočine. Rasťo Ekkert chce život dobojovať so cťou

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Aj obdobie perimenopauzy môže byť jedno z najkrajších.
Aj obdobie perimenopauzy môže byť jedno z najkrajších.

Vždy, keď za ňou prišla s nejakým „múdrom", narazila. 

Nerozpráva sa o tom až tak často, ako by sa malo, no Hana Lasicová s tým nemá problém. Obľúbená spisovateľka, scenáristka a influencerka sa v podcaste Moja zmena rozhovorila o období, ktoré zažíva, prečo sa kvôli tomu v noci často budila, ale aj o tom, ako sa momentálne pasuje s dcérinou pubertou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myslela si, že je tehotná

Hana Lasicová v podcaste priznala, že si prechádza obdobím perimenopauzy. Ide o prechodné obdobie pred menopauzou, keď sa v tele ženy začínajú meniť hladiny hormónov – najmä estrogénu a progesterónu. V tomto čase môžu prichádzať nepravidelné menštruácie, zmeny nálad, návaly tepla, problémy so spánkom či iné príznaky, ktoré súvisia s hormonálnou nerovnováhou.

Prečítajte si tiež: Keď ju stretol v kuchyni, nič krajšie nevidel. Hana Lasicová našla šťastie po 18 rokoch odlúčenia

Okrem bežných príznakov spomenula jeden, ktorý úplne častý nie je. „Ja som si dokonca myslela, že som tehotná. Ja som cítila v sebe sa hýbať päťmesačné dieťa a hovorila som si: ‚Ako to môže byť päť mesiacov? Veď ja som mala menzes aj všetko... Ako je to možné?',“ pýtala sa zmätená Hana. „Potom som budila partnera a povedala som: ‚Ja som tehotná. Prosím ťa, povedz mi, že nie, že akože bláznim.' A on mi povedal, že: ‚Prosím? Teraz máš menzes.‘ Ja som to fakt tak cítila.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre istotu si však vygooglila, či je to možné a vyhľadávač jej poskytol zaujímavú odpoveď – tým, že hormóny v perimenopauze ubúdajú, môžu vznikať svalové spazmy, ktoré pripomínajú pohyby plodu. O veciach, ako sú menopauza či menštruácia, sa dávnejšie rozprávala aj so svojou mamou, Magdou Vášáryovou, no ich rozhovor bol vecný a krátky. „Moja mama je z tých žien, ktoré v živote nikdy žiadnu menopauzu nemali,“ skonštatovala Hana Lasicová s humorom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď prišla s múdrom, narazila

Hana Lasicová má štrnásťročnú a jedenásťročnú dcéru. Doma teda majú veselo, čo dokazujú aj jej čoraz obľúbenejšie videá, v ktorých Hana paroduje dnešné puberťáčky. „Sú tam milé prejavy, verbálne, neverbálne,“ smeje sa obľúbená spisovateľka. Už pri dcérinom období vzdoru si hovorila, že puberta bude ťažká a časom sa ukazuje, že mala pravdu.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…