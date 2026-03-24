Myslela si, že je tehotná. Hana Lasicová si prechádza jedinečným obdobím a nebojí sa o ňom nahlas hovoriť
Vždy, keď za ňou prišla s nejakým „múdrom", narazila.
Nerozpráva sa o tom až tak často, ako by sa malo, no Hana Lasicová s tým nemá problém. Obľúbená spisovateľka, scenáristka a influencerka sa v podcaste Moja zmena rozhovorila o období, ktoré zažíva, prečo sa kvôli tomu v noci často budila, ale aj o tom, ako sa momentálne pasuje s dcérinou pubertou.
Myslela si, že je tehotná
Hana Lasicová v podcaste priznala, že si prechádza obdobím perimenopauzy. Ide o prechodné obdobie pred menopauzou, keď sa v tele ženy začínajú meniť hladiny hormónov – najmä estrogénu a progesterónu. V tomto čase môžu prichádzať nepravidelné menštruácie, zmeny nálad, návaly tepla, problémy so spánkom či iné príznaky, ktoré súvisia s hormonálnou nerovnováhou.
Okrem bežných príznakov spomenula jeden, ktorý úplne častý nie je. „Ja som si dokonca myslela, že som tehotná. Ja som cítila v sebe sa hýbať päťmesačné dieťa a hovorila som si: ‚Ako to môže byť päť mesiacov? Veď ja som mala menzes aj všetko... Ako je to možné?',“ pýtala sa zmätená Hana. „Potom som budila partnera a povedala som: ‚Ja som tehotná. Prosím ťa, povedz mi, že nie, že akože bláznim.' A on mi povedal, že: ‚Prosím? Teraz máš menzes.‘ Ja som to fakt tak cítila.“
Pre istotu si však vygooglila, či je to možné a vyhľadávač jej poskytol zaujímavú odpoveď – tým, že hormóny v perimenopauze ubúdajú, môžu vznikať svalové spazmy, ktoré pripomínajú pohyby plodu. O veciach, ako sú menopauza či menštruácia, sa dávnejšie rozprávala aj so svojou mamou, Magdou Vášáryovou, no ich rozhovor bol vecný a krátky. „Moja mama je z tých žien, ktoré v živote nikdy žiadnu menopauzu nemali,“ skonštatovala Hana Lasicová s humorom.
Keď prišla s múdrom, narazila
Hana Lasicová má štrnásťročnú a jedenásťročnú dcéru. Doma teda majú veselo, čo dokazujú aj jej čoraz obľúbenejšie videá, v ktorých Hana paroduje dnešné puberťáčky. „Sú tam milé prejavy, verbálne, neverbálne,“ smeje sa obľúbená spisovateľka. Už pri dcérinom období vzdoru si hovorila, že puberta bude ťažká a časom sa ukazuje, že mala pravdu.