Keď jej lekárka oznámila diagnózu, zrútila sa. Mária Bartalos je presvedčená, že k deťom jej pomohol zázrak
Známa herečka sa onedlho stane štvornásobnou mamou.
„Na vlastné deti teraz zabudnite,“ povedala kedysi lekárka Márii Bartalos. Kedysi úspešná herečka totiž v minulosti čelila vážnym zdravotným problémom, pre ktoré nemohla otehotnieť. Keď stretla svojho manžela Adriána, stále nebola zdravá a všetko nasvedčovalo tomu, že vlastné deti tak skoro mať nebudú.
Bývalá herečka, ktorá svoj život zmenila od základov, na svojom profile na sociálnej sieti otvorene prehovorila o tom, ako bojovala s reprodukčnými problémami a že svoje deti považuje za zázrak.
Zrútila sa
Mária Bartalos po svadbe s Adriánom čelila veľkému problému, ktorý obom manželom nedával spávať. „Predtým, ako som môjho muža Adriána spoznala, tak mi moja gynekologička povedala, že nemôžem mať momentálne deti, keby som aj hneď chcela,“ uviedla pre Nový Čas Bartalos, ktorá mala vážne zdravotné problémy.
Aj preto dnes to, že majú už štvrté dieťatko na ceste, je pre ňu úplným zázrakom. „Aj keď teda v mojom prípade nebola diagnóza, že by som bola neplodná, ale mala som úplne rozhádzané hormóny od puberty. V podstate od čias, ako som dostala svoju prvú menštruáciu. Mala som to také rozhádzané,“ prezradila Mária Bartalos vo videu na sociálnej sieti s tým, že sa napokon rozhodla vyhľadať odbornú pomoc a navštívila reprodukčné centrum.
„Zistili mi, že mám polycystické vaječníky. Nemala som vlastne pravidelnú ovuláciu, pravidelnú menštruáciu,“ vysvetlila ďalej herečka, ktorá sa po tejto nepríjemnej správe vnútorne zrútila.