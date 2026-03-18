Roger Federer otvorene o Mirke: Vytrpela si toho so mnou veľa. Je neuveriteľné, že to dokázala zvládnuť

Roger Federer s manželkou Mirkou.
Roger Federer s manželkou Mirkou. — Foto: Reprofoto Federer: Dvanásť dní predtým; Profimedia

Keby som si v minulosti vybrala tenis, zrejme by sme sa tak často nevídavali a boli by sme nešťastní, priznala Mirka.

Súkromie si celé roky strážili, no Federerovci predsa len urobili výnimku a dopriali fanúšikom viac než len zopár stručných viet. Dokumentárny snímok mal pôvodne slúžiť iba ich rodine, no nakoniec z neho vznikol film Federer: Dvanásť dní predtým, v ktorom Roger Federer ukázal všetko, čo si doteraz tak veľmi chrániť.

„Nie je to hrané, keďže nikdy nebolo plánované, že to uvidí niekto iní. Všetci sú v snímke sami sebou a to je na tom to silné. Naturalizmus, ľudskosť muža s jeho rodinou a milovanými. Je to príbeh lásky, naozaj,“ uviedol režisér Asif Kapadi, ktorému sa podarilo do dokumentu dostať aj silné momenty s Mirkou Federer, manželkou z Bojníc, ktorá pre rodinu obetovala všetko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naučila ho, čo je disciplína

„Zoznámili sme sa na hrách v Sydney, v tom čase som nevyhral ešte žiaden titul, takže počas mojej kariéry bola so mnou takmer na každom kroku. Pomohla mi počas mnohých náročných období a zohrávala veľmi dôležitú rolu v udržaní mojej motivácie. Tiež ma naučila, čo je skutočne disciplína, keďže je neskutočne disciplinovaná – ja som bol viac hráčom, umelcom a potreboval som v tomto smere vedenie,“ priznal v rozhovore pre El Pais Federer, ktorý obdivuje svoju manželku najmä za to, ako zvládla spolužitie s profesionálnym športovcom a ešte sa dokázala naplno venovať ich štyrom deťom.

Mirka a Roger Federerovci.
„Logistika bola šialená a v tomto ohľade bola neuveriteľná,“ povedal otvorene Roger, ktorý je nadšený, že sa Mirka, ktorá sa väčšinou vyhýba kamerám, objavila v dokumentárnom filme.

Mirka si toho vytrpela

„Je tam veľmi emotívny moment, v ktorom (Mirka) hovorí, aké zmysluplné a naplňujúce bolo pre ňu sledovať ma na kurte a ako vždy rada sledovala moju hru. Je to pre mňa jeden z najemotívnejších momentov, pretože vtedy vidieť, čo všetko si so mnou vytrpela,“ vysvetľoval Roger a jeho slová potvrdil aj jeho bývalý tréner Paul Annacone. Podľa neho sa Mirke nedostal dostatok zásluh za to, čo všetko obetovala.

