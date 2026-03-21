Keď prestal chodiť, dávali mu deväť mesiacov života. Roman Luknár nič nevlastní a nikam sa nenaháňa
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď prestal chodiť, dávali mu deväť mesiacov života. Roman Luknár nič nevlastní a nikam sa nenaháňa
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 314 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Roman Luknár.
Roman Luknár. — Foto: Wikimedia commons (Petr Novák); Promo fotografie TV Markíza (Kukučka)

Po obľúbenom hercovi hádzali paradajky a bál sa, že sa upije k smrti.

„Ty ešte žiješ?" Aj takúto otázku si vypočul od lekára herec Roman Luknár po rokoch boja s vážnou diagnózou, ktorá mu mala podľa prognóz vziať všetko – zdravie, pohyb aj budúcnosť. Namiesto toho dnes každé ráno vstane a zatancuje si. Životný príbeh obľúbeného slovenského herca je plný pádov, bolesti aj tvrdých rozhodnutí, no zároveň aj neuveriteľnej vnútornej sily, vďaka ktorej sa nevzdal ani v tých najťažších chvíľach, keď po ňom hádzali paradajky, či vtedy, keď prišiel o zrak.

Vložený príspevok z Facebooku

Špinavé handry a kostlivci

„Ja som samotár od svojich troch rokov. Mal som tetracyklínové zuby (zafarbené zuby spôsobené užívaním antibiotika tetracyklínu, pozn. red.), lebo som mal vždy priedušky chytené,“ spomínal pre 360tku na detstvo, ktoré nebolo jednoduché. Pol roka prežil osamote v sanatóriu vo Vysokých Tatrách, kde ho rodičia ani raz nenavštívili a neposlali ani balíček.

„Keď som sa vrátil domov, ešte ďalší rok som bol z toho koktavý. Ako dieťa som prijal, že teda asi takto to v tom živote je,“ vysvetlil Roman Luknár, pre ktorého je samota celoživotným spoločníkom. „V tom je to šťastie, keď sa človek naučí žiť sám so sebou aj so svojimi špinavými handrami a kostlivcami,“ pokračoval herec, ktorý otvorene priznal, že o svojich kostlivcoch v skrini veľmi dobre vie. Ublížil vraj mnohým ľuďom a najmä tým, že nikdy nebol diplomat, ale človek, ktorý si nedával servítku pred ústa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/936044578952268

Ty blázon, vráť sa domov!

„Už som starý cap. Keď som bol mladý, bol som hlúpy a urobil som strašne veľa hlúpostí,“ povedal Roman Luknár, ktorý by dnes vraj veľa vecí neurobil. Jednou z nich je aj veľmi prekvapivá vec – už by sa vraj nikdy nepostavil na divadelné dosky. Navždy ho poznačila skúsenosť zo Španielska, kam po štyroch rokoch vzťahu na diaľku odišiel za svojou budúcou manželkou Lolou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

