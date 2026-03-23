Krutá urážka jej úplne rozhodila sebavedomie. Lenka z Mama, ožeň ma je po radikálnej premene a cíti sa skvele
Kedysi mala nadváhu a veľké sebavedomie, dnes by však už nemenila.
Mala zdravé sebavedomie a so svojou vizážou bola spokojná. Až keď ju jedného dňa istý človek počastoval krutou a vulgárnou vetou, začala mať o sebe a svojom tele pochybnosti. Slobodná mamička Lenka, ktorá je jednou z účastníčok legendárnej zoznamovacej šou Mama, ožeň ma, sa preto rozhodla pre zmenu životného štýlu.
Začala cvičiť a zdravo sa stravovať a napokon schudla 17 kilogramov. V rozhovore pre Televíziu JOJ opísala svoju výraznú premenu aj to, ako ju krutá poznámka nakopla k tomu, že sa na seba pozrela viac sebakriticky. Dnes sa vo svojom tele cíti lepšie ako kedykoľvek predtým a svojou premenou chce inšpirovať aj iných.
Nevnímala, že má kilá navyše
V legendárnej šou Mama, ožeň ma, ktorá sa na televízne obrazovky vrátila po dlhých rokoch, by pána pravého chcela nájsť aj mamička na materskej dovolenke Lenka, ktorá sa venuje influencerstvu a fitnessu. Má vypracované telo a sebavedomé vystupovanie, no vždy to tak nebolo. Mladá Levičanka totiž priznáva, že za jej pevnou a štíhlou postavou sa skrýva dlhá cesta, ktorú odštartovala nemiestna, priam až krutá poznámka.
Lenke kedysi váha kolísala a vážila okolo 70 kíl, ona však bola so svojím výzorom spokojná a nemala o ňom žiadne pochybnosti. „Keďže ja som ten typ, že viem rýchlo schudnúť, ale rýchlo aj pribrať, pokiaľ si to nestrážim, tak sa mi to tak väčšinou striedalo. Ja som mala 73 až 75 kilogramov a more sebavedomia. A ja som to ani nevnímala, že by som bola nejaká tučná alebo pribratá. Ja som bola sebavedomá, myslela som si, že mám top postavu,“ prezradila blondínka s tým, že potom sa však stalo niečo, čo ju veľmi zasiahlo.