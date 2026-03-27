Po siedmej hodine robí zmenu, ktorá chráni jeho srdce. Kardiológ varuje pred zlými večernými návykmi
Aj bežný večer môže zaťažiť srdce.
Ešte rýchlo seriál, pohár vína a správy pred spaním. Pre mnohých bežný večer, pre srdce však často záťaž, ktorú si ani neuvedomujeme. Kardiológ s dlhoročnou praxou upozorňuje, že o zdraví nerozhoduje len deň plný povinností, ale aj to, ako ho ukončíme. Práve večer totiž môže byť momentom, keď si telo konečne oddýchne – alebo naopak, zostane v napätí až do noci.
Ako uvádza portál CNBC, kardiológ Sanjay Bhojraj, ktorý má za sebou dve desaťročia praxe, si po rokoch práce s pacientmi začal uvedomovať, že mnohé problémy so srdcom sa nenápadne zhoršujú práve večernými návykmi. Nejde pritom o nič výnimočné – skôr o drobnosti, ktoré sa opakujú každý deň.
Tichý vplyv večera
Srdcovo-cievne ochorenia nevznikajú zo dňa na deň. Podľa odborníka ide o dlhodobý proces, v ktorom zohrávajú úlohu faktory ako krvný tlak, zápal v tele či spracovanie cukrov. Dôležitou súčasťou je aj spánok a schopnosť organizmu regenerovať.
Práve tu vstupuje do hry večer. Ak telo nedostane priestor na upokojenie, môže zostať v režime stresu aj počas noci. Lekár preto hovorí o niekoľkých zvykoch, ktoré si vedome stráži a ktoré by podľa neho mali zvážiť aj ostatní.
Čomu sa vyhýba?
Jedným z nich je neskoré jedenie. Metabolizmus má svoj rytmus a večer už nefunguje tak efektívne ako počas dňa. Telo si horšie poradí s cukrami aj tukmi a namiesto regenerácie sa venuje tráveniu. A podobne vníma aj silné osvetlenie
Ostré svetlá či výrazné LED žiarovky po západe slnka podľa neho narúšajú prirodzenú tvorbu melatonínu. Ten pritom neovplyvňuje len spánok, ale aj procesy súvisiace so srdcom a cievami. Preto odporúča tlmené, teplejšie svetlo. A to aj v kúpeľni. Veľkú pozornosť venuje aj tomu, čo človek večer sleduje a vyhýba sa napínavým programom. „Mám rád dobrý seriál ako každý iný. Len ho nepozerám večer. Cudziu dramatickú zápletku si radšej nechám na víkend, keď si to môj nervový systém môže dovoliť,“ opísal pre CNBC.