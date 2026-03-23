Vodu z húb nevylejte, budete sa hodiť. Tradičná kulajda Romana Paulusa je najlepšia ešte pred sezónou
Kým začne nová hubárska sezóna, je ideálny čas zužitkovať mrazené poklady, radí šéfkuchár.
Receptov na ňu je neúrekom a každý skúsený kuchár či kuchárka má určite v pamäti vrytý aspoň jeden overený. Lahodná kulajda patrí medzi jedlá, za ktoré by mnohí dali ruku do ohňa. Je klenotom českej kuchyne a navyše má aj bohatú históriu, ku ktorej sa viaže hneď niekoľko zaujímavých príbehov.
Zahreje a poteší
Podľa jedného z nich je kulajda dielom známej juhočeskej kuchárky Adelajdy Kuhovej, ktorej meno sa vyslovovalo ako „Kuh Adelajde“. Iná historka však pôvod jej názvu spája s nárečovými slovami „zakulat“ alebo „zakudlit“, čo znamená zahustiť. Nech už je pravda akákoľvek, faktom zostáva, že táto polievka nie je obľúbená len v domácnostiach, ale aj v reštauráciách. Svoje o tom vie aj šéfkuchár Roman Paulus.
„Poďte si so mnou uvariť skvost českej kuchyne a privítať jar s poriadnou miskou tradičnej českej kulajdy! Kým začne nová hubárska sezóna, je ideálny čas zužitkovať mrazené poklady. Táto lahodná a jemná polievka, ktorá je plná chuti, vás zahreje a poteší. Smotanová konzistencia, voňavé huby, kôpor – čo viac si priať? A vodu z húb nevylievajte, budete ju ešte potrebovať!“ napísal k svojmu receptu obľúbený šéfkuchár.