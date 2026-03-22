Mal dieru na tričku a ona sa oňho chcela starať. Zdena Studenková Braňovi Kostkovi sľúbila, že ho dochová

Už vyše 30 rokov tvoria krásny pár. — Foto: Instagram @zdenastudenkova.official

Keď som prvýkrát uvidela Braňa, tak som pochopila, že toto je presne môj typ, priznala Zdena Studenková.

Stálice slovenského šoubiznisu Zdena Studenková a Braňo Kostka tvoria krásnu a šťastnú dvojicu už tri desaťročia, čo z nich robí jeden z najstabilnejších hviezdnych párov. V DALILA šou Petry Bernasovskej prezradili detaily zo svojho prvého stretnutia i to, čo im šlo v pamätný deň hlavou. 

Mal 22 rôčkov a dieru na tričku

„Keď som prvýkrát uvidela Braňa, tak som pochopila, že toto je presne môj typ a na druhej strane som sa potrebovala oňho postarať. On prišiel, mal 22 rôčkov aj dieru na tričku... Tak som mala taký cit voči nemu, ale myslím si, že predovšetkým je to o charizme a šarme, pretože napriek mnohým nedostatkom, ktoré Branko má, tak týmto oplýva,“ vyznala sa obľúbená herečka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hudobný skladateľ, dirigent a producent jej vzápätí kontroval: „Nie, nesúhlasím. Celé toto vnímam ako zlý pokus o fór. Z ľútosti sme začali spolu, hej?" doberal si ju s neskrývaným pobavením.

„Nie, veď hovorím, že tam bolo aj to iné, ale nehovor, že sa o teba nestarám aj teraz," stála si známa herečka za svojím. „A strašne sa o teba starám 32 rokov,“ smiala sa s dovetkom, že mu pred rokmi sľúbila, že ho dochová. 

Zdenka sa o Branka stará po všetkých stránkach a on sa teší z toho, že má každý deň navarené. Navyše pri takej starostlivej partnerke nemusí chodiť na nákupy. Jeho polovička mu okrem topánok kupuje všetko, a keďže nakupovanie medzi jeho koníčky rozhodne nepatrí, má z toho úprimnú radosť. „Mám jedno veľké šťastie, že Zdenka miluje varenie, rada mi nakupuje. Nielen pre seba, ale teda ja mám pocit, že ju viac poteší, keď mne niečo kúpi ako sebe, takže mám to dobre zariadené," pochvaľuje si hudobník. 

Krabičkový kráľ

