Normálna mama, ktorá geniálne varila. Syn Ivety Bartošovej si až neskôr uvedomil, akou hviezdou bola
Legendárna speváčka by v apríli oslávila šesťdesiate narodeniny.
Verejnosť ju vnímala ako speváčku so zlatom v hrdle, ktorá však musela súperiť so svojimi démonmi – a tento boj napokon pred 12 rokmi nezvládla. Pre jej syna Artura však Iveta Bartošová bola obyčajná mama, ktorá vedela jednu vec robiť geniálne. Dnes už 29-ročný muž si na Ivetu zaspomínal v relácii Tobogan a ako ho cituje Život, ani si vlastne neuvedomoval, ako bola slávna.
Mentor aj milenec
Iveta Bartošová patrila medzi najobľúbenejšie speváčky nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Jej predčasný odchod do speváckeho neba mnohých zarmútil, najviac však jej rodinu a syna Artura. Toho mala speváčka zo vzťahu s producentom Ladislavom Štaidlom, s ktorým tvorila pár 13 rokov.
Stretli sa v roku 1986, krátko po tragickej smrti Ivetinho partnera Petra Sepéšiho. Ladislav Štaidl, vtedajší vplyvný kapelník a skladateľ, sa stal jej mentorom a zásadne ovplyvnil jej hviezdnu kariéru. V roku 1996 sa im potom narodil jediný spoločný syn.
Je na ňu hrdý
Artus má v súčasnosti 29 rokov a venuje sa podnikaniu. V relácii Tobogan si pred časom na svoju milovanú mamu zaspomínal – a jeho slová možno niekoho prekvapia. Aká bola Iveta Bartošová v skutočnosti?