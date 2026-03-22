Seniorky z Humenného sú hitom. Vedie ich 85-ročná Viki, vďaka ktorej zabudli na choroby a problémy
Tlieska im aj Zora Czoborová.
„Človek tu príde a zabudne aj na chorobu a problémy,“ hovoria dôchodkyne z Humenného, ktoré sú dôkazom, že život po sedemdesiatke rozhodne nekončí. V reportáži TV JOJ ukázali, že namiesto oddychu doma pravidelne prichádzajú do denného centra, kde sa hýbu, smejú a navzájom si dodávajú energiu. Je ich takmer tridsať a svojou vitalitou by pokojne tromfli aj mladšie ročníky. Za ich obdivuhodnou formou stojí výnimočná žena – 85-ročná trénerka Viktória Jakubovičová.
Ako byť spokojný so sebou
Na každú hodinu prichádza dôkladne pripravená a cviky prispôsobuje potrebám svojich zverenkýň. „Tu sú rôzne problémy s krížami, kolenami, chrbticou. Snažím sa prinášať také cviky na posilnenie celého organizmu, na koordináciu pohybov aj na mentálne zdravie,“ uviedla pre Správy STVR.
Každý tréning je iný, no všetky majú spoločného menovateľa – pomáhajú telu aj duši. Seniorky si vyskúšajú jazz gymnastiku, tanečný aerobik aj posilňovacie cviky. Nejde pritom o výkon, ale o radosť z pohybu. „Je to 60 rokov, čo sa venujem cvičeniu,“ prezradila pani Viktória, pre ktorú je najväčšou odmenou spokojnosť jej „žien“. „Vidím, že sú spokojné, že majú úsmev na tvári. A kto je spokojný so sebou, je spokojný s celým svetom,“ odkázala s úsmevom a jej zverenkyne nešetrili chválou.