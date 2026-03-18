Modelka Nikola žije na 20 metroch štvorcových a zachraňuje sliepky: Nepoznajú trávu ani slnko
Mólo vymenila za záchranu sliepok, ktoré mali zomrieť.
Ešte donedávna pózovala na mólach v Paríži či Miláne. Dnes vstáva skoro ráno, obúva si gumáky a ide skontrolovať svoje sliepky. Dvadsaťpäťročná Nikola Gavendová vymenila svet modelingu za život na farme a stovkám zvierat dala druhú šancu na život.
Sliepky, ktoré nevedia hrabať
Na okraji Prahy, kde sa za horizontom črtajú paneláky, vytvorila bývalá modelka miesto, ktoré pôsobí ako úplne iný svet. Po tráve pobehujú sliepky, ktoré by inak skončili na bitúnku. Niektoré z nich ešte pred pár mesiacmi nepoznali ani slnko.
„Tieto sliepky prichádzajú často úplne vyčerpané a bez peria. Nevedia hrabať ani spať na bidle, pretože nikdy nezažili život mimo klietky,“ opísala Nikola pre portál CzechCrunch. „Na trávu reagujú zmätene, ako keby bol vonkajší svet hrozbou,“ prezradila. Počas niekoľkých týždňov na Nikolinej farme sliepkam opäť dorastie perie a stanú sa z nich zdravé zvieratá, presne také, aké poznala na Morave u prababičky. Práve tam si ich ako dieťa zamilovala.
Vajíčková dílerka
„Najviac som sa tešila na zbieranie vajíčok. Vždy som pribehla do kurína zvedavá, koľko ich bude. A keď ich prababička nazbierala skôr ako ja, bol to malý rodinný škandál,“ zasmiala sa Nikola, ktorá ako 12-ročná prišla s vlastným „biznis plánom“. Chcela si zarobiť na sladkosti, a tak jej rodičia zadovážili 10 nosníc a začala predávať vajíčka susedom aj učiteľkám zo základnej školy. „Stala sa zo mňa vajíčková dílerka,“ smeje sa dnes.
Jej život však nabral nečakaný smer. Náhodou objavila talent na skok do výšky, začala sa venovať atletike a dostala sa až do Prahy. Popritom študovala ekologické poľnohospodárstvo a rozbehla modelingovú kariéru v zahraničí. No napriek úspechu ju to stále ťahalo späť k zvieratám. „Modeling beriem skôr ako brigádu. Srdce ma ťahá na farmu,“ priznala Nikola, ktorá neďaleko Prahy vybudovala vlastnú farmu, na ktorej zachraňuje sliepky, ktoré by vo veľkochove skončili na bitúnku.