Prepánajána, neberte to, varuje Katka Koščová. Zázraky na chudnutie nikdy nebrala, ani nepropagovala

Na pohreb vlastnej maminy si musela požičať. Pomôžme mladej Ninke, ktorá má za sebou tri roky strát

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Martin Schindlerová.

Zakázal jej spievať a musela si prefarbiť aj vlasy. Martina Schindlerová je chodiaca reklama na rozvod

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Syn Ivety Bartošovej Artur Štaidl si zaspomínal na svoju mamu.

Normálna mama, ktorá geniálne varila. Syn Ivety Bartošovej si až neskôr uvedomil, akou hviezdou bola

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Na pohreb vlastnej maminy si musela požičať. Pomôžme mladej Ninke, ktorá má za sebou tri roky strát

Rastislav Ekkert.

Keď odišiel z JOJky, začal ťažký život v divočine. Rasťo Ekkert chce život dobojovať so cťou

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Ján Ďurovčík / Nela Pocisková v seriáli Búrlivé víno

Bol ako poloboh s ofinou, ktorú nechcela ostrihať. Nele Pociskovej sa z Jána Ďurovčíka dodnes trasú kolená

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

— Foto: Instagram @katarina.koscova

Obľúbená speváčka upozorňuje na nebezpečný trend.

Speváčka Katka Koščová patrí medzi ľudí, ktorí si dávajú pozor na to, čo podporujú. O to viac ju prekvapilo, keď sa jej meno už po niekoľkýkrát začalo objavovať pri „zázračných“ produktoch na chudnutie. Ľudia jej začali písať správy a pýtať sa, či to skutočne funguje.

Rozhodla sa preto reagovať priamo a bez zbytočných obalov. Ako napísala na sociálnej sieti, podobné situácie sa opakujú až príliš často a tentoraz už nechcela zostať ticho.

Rázna reakcia

„Toto je odpoveď všetkým, ktorí mi píšu správy o tom zázračnom chudnúcom produkte, ktorý zasa lieta internetmi. Nikdy, nikdy, nikdy som nič také nepropagovala a ani nebudem. Nikdy som nič také nebrala a ani vy, prepánajána neberte,“ napísala otvorene v príspevku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)

Speváčka tak jednoznačne odmietla, že by mala s podobnými produktmi čokoľvek spoločné. Zároveň pripomenula, že ide o klamlivé praktiky, ktoré sa na internete objavujú opakovane.

Vymyslené príbehy

Koščová upozornila aj na to, že za týmito reklamami často stoja nepravdivé tvrdenia a vymyslené rozhovory. „Nikdy som neposkytla žiaden rozhovor, kde ospevujem nejaký prípravok na chudnutie, lebo je to klamstvo a nič také nefunguje,“ povedala.

Ako si všíma portál Interez, nejde o ojedinelý prípad. Podobné kampane pravidelne zneužívajú známe mená, aby pôsobili dôveryhodnejšie a presvedčili ľudí k nákupu.

Žiadne skratky

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…