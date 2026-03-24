Prepánajána, neberte to, varuje Katka Koščová. Zázraky na chudnutie nikdy nebrala, ani nepropagovala
Obľúbená speváčka upozorňuje na nebezpečný trend.
Speváčka Katka Koščová patrí medzi ľudí, ktorí si dávajú pozor na to, čo podporujú. O to viac ju prekvapilo, keď sa jej meno už po niekoľkýkrát začalo objavovať pri „zázračných“ produktoch na chudnutie. Ľudia jej začali písať správy a pýtať sa, či to skutočne funguje.
Rozhodla sa preto reagovať priamo a bez zbytočných obalov. Ako napísala na sociálnej sieti, podobné situácie sa opakujú až príliš často a tentoraz už nechcela zostať ticho.
Rázna reakcia
„Toto je odpoveď všetkým, ktorí mi píšu správy o tom zázračnom chudnúcom produkte, ktorý zasa lieta internetmi. Nikdy, nikdy, nikdy som nič také nepropagovala a ani nebudem. Nikdy som nič také nebrala a ani vy, prepánajána neberte,“ napísala otvorene v príspevku.
Speváčka tak jednoznačne odmietla, že by mala s podobnými produktmi čokoľvek spoločné. Zároveň pripomenula, že ide o klamlivé praktiky, ktoré sa na internete objavujú opakovane.
Vymyslené príbehy
Koščová upozornila aj na to, že za týmito reklamami často stoja nepravdivé tvrdenia a vymyslené rozhovory. „Nikdy som neposkytla žiaden rozhovor, kde ospevujem nejaký prípravok na chudnutie, lebo je to klamstvo a nič také nefunguje,“ povedala.
Ako si všíma portál Interez, nejde o ojedinelý prípad. Podobné kampane pravidelne zneužívajú známe mená, aby pôsobili dôveryhodnejšie a presvedčili ľudí k nákupu.