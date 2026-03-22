Na Miss Slovensko spadol do jamy a diváci onemeli. Jan Kraus sa dnes smeje, že to bol vrchol jeho kariéry
Do krvi si odrel kolená a nevedel, čo má robiť.
„Dobrý večer, dámy a páni, vítam vás pri 14. ročníku Miss Slovensko 2009. Toto zvláštne entrée som trénoval niekoľko dní,“ zaznelo z úst Jana Krausa, ktorý sa týmto momentom, hoci nechcene, zapísal do dejín slovenského moderovania. Jeho slovám totiž predchádzal legendárny pád, z ktorého sa v priebehu niekoľkých sekúnd dokázal pozviechať a celú situáciu bravúrne ustáť. V skutočnosti však išlo o dramatickejší moment, než sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Jama bola priveľmi hlboká
„Bolo to na Slovensku pri slovenskej Miss, čo je dôležité zdôrazniť, pretože pre Slovensko neurobil nikto v médiách také promo ako ja. Išlo to všade po svete a mnohé televízne stanice objavili Slovensko práve vďaka mne,“ s humorom podotkol známy moderátor v rádiu Frekvence1.
Do priestoru, samozrejme, nespadol úmyselne, a rozhodne nešlo ani o malý otvor - jama mala približne 170 centimetrov. Diváci v štúdiu najprv len strnuli a potlesk ustal, no dnes sa na ikonických záberoch mnohí bavia. Celé to však mohlo dopadnúť úplne inak.
Vrchol kariéry
„Hore som sa dostal v celkom slušnom čase. Jediný problém bol, že som presne nevedel, kde som a čo tam mám robiť. Ten otras bol pomerne razantný, dokonca sa mi do krvi odreli kolená, čo je vidieť v ďalšom vstupe,“ opísal Kraus a prezradil tiež, s akými pocitmi na tieto chvíle spomína.