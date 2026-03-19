Nosila len legíny a polovicu jej tela tvoril tuk. Marcela odišla z Extrémnych premien ako Margot Robbie
Nosila len legíny a polovicu jej tela tvoril tuk. Marcela odišla z Extrémnych premien ako Margot Robbie
Nosila len legíny a polovicu jej tela tvoril tuk. Marcela odišla z Extrémnych premien ako Margot Robbie

Marcela Krejčí v šou Extrémne premeny.
Marcela Krejčí v šou Extrémne premeny. — Foto: Promo fotografie TV NOVA (Extrémní proměny)

Bolia ma kĺby, kolená, bedrá. V noci sa dusím. Už len to, že tu stojím, ma bolí, vravela 29-ročná žena, ktorá sa cítila na päťdesiat.

„Česká Margot Robbie.“ Tak ju po premene nazvali diváci, keď sa objavila na obrazovkách ako úplne nová žena. Usmievavá blondínka s iskrou v očiach, ktorá pôsobila sebavedomo, žiarivo a šťastne. Lenže ešte nedávno sa za týmto úsmevom skrýval príbeh plný bolesti, neistoty a dlhoročného boja s vlastným telom. Dvadsaťdeväťročná Marcela Krejčí prišla do českej verzie Extrémnych premien s váhou 124 kilogramov a najmä s pocitom, že takto už ďalej žiť nechce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosila len legíny

Ostravčanka strávila posledných šesť a pol roka za volantom kamiónu. So svojím partnerom Jaroslavom, ktorý robí rovnakú prácu, tvoria pár už tri roky a otvorene priznali, že náročná práca ich často rozdeľuje. „Niekedy máme síce taliansku domácnosť, ale jeden bez druhého nemôžeme byť,“ povedal zamilovane Jaroslav. Aj napriek humoru a nadhľadu si Marcela čoraz viac uvedomovala, že musí niečo zmeniť. „Máš trošku bruško, ale u teba to vyzerá ešte normálne. A čo ja. Všimol si si, že nosím len legíny?“ povedala otvorene.

Helena Dvořáková v českej verzii Extrémnych premien.
Navonok pôsobila ako žena plná energie, no vo vnútri bojovala sama so sebou. „Na prvý pohľad to môže vyzerať, že mám sebavedomie. Nemám problém rozprávať sa s ľuďmi, občas hodím vtip. Ale vo vnútri je utrápená Marcela, ktorá to všetko len hrá. Sebavedomie je veľmi nízke,“ priznala so slzami v očiach. Korene jej problémov siahali hlboko do detstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emočné prejedanie

„Deti sa mi od malička veľmi smiali, pretože som bola tučná. Keď vás niekto neprijíma do kolektívu, ako dieťa vás to bolí,“ spomínala na časy, keď bola pre kilá navyše terčom útokov. Útechu nachádzala tam, kde by ju čakal len málokto – pri koňoch. „Nadovšetko ich milujem. Keď som s koňmi, som šťastná. Stačilo sa pozrieť do ich krásnych očí a všetky problémy zmizli,“ vravela, no jedným dychom dodala, že pre svoju váhu už na koňoch jazdiť nemohla.

Ten najväčší zlom nastal v jej pätnástich rokoch, keď ich opustil otec. „Pamätám si hádky a neskutočný krik. Keď otec odišiel, začala som sa emočne prejedať. Vtedy som nevedela, čo to je. Dnes to už viem. Tam sa to začalo,“ priznala Marcela.

