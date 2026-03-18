Plastové lyžice, chlieb a silné emócie. Andrej stoloval s hosťami Bez servítky v centre pre ľudí bez domova
Máte jedinečnú príležitosť stolovať ako ľudia bez domova, ale s tým, že vy sa môžete vrátiť do svojich domovov, oznámil im.
Čakali ďalšie pohostenie v útulnom domácom prostredí, no miesto, na ktoré ich pozval, im vyrazilo dych. Andrej Varga sa v relácii Bez servítky rozhodol upriamiť pozornosť nie na seba, ale na ľudí, ktorých na ulici mnohí míňajú takmer bez povšimnutia. Jeho hostia boli spočiatku šokovaní, no napokon si za tento nápad vyslúžil uznanie nielen od nich, ale aj od verejnosti.
Varí ľuďom bez domova
„Vitajte vo Vagus Domci, je to nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova. Tri- až štyrikrát do mesiaca tu pomáham. Už päť rokov varím obedy pre ľudí bez domova, robím potravinové zbierky a zbierky šatstva a topánok,“ vysvetlil Andrej pre Televíziu JOJ.
Televíznych divákov previedol priestormi, ktoré boli dovtedy pre mnohých veľkou neznámou. V Domci ľuďom v núdzi ponúkajú jedlo, teplý čaj, možnosť osprchovať sa, vybrať si oblečenie, nechať sa ošetriť či využiť sociálne poradenstvo. Sám Andrej sa podľa vlastných slov začal venovať dobrovoľníctvu preto, že spoločnosti chcel niečo vrátiť.
Slzy dojatia
Prvé dni relácie sa niesli v tradičnom duchu a hostitelia servírovali jedlo v útulnom domácom prostredí. Keď však v piatok hostia spolu s Andrejom vstúpili do Domca, zostali bez slov. Pred vchodom si vydezinfikovali ruky a pohľad na spoločný priestor, kde mali stolovať, niektorých na okamih zaskočil.