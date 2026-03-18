Porazila rakovinu, potom prišla krutá správa. Dominika bojuje, no liečba je nad jej možnosti
Nádej existuje, no je pridrahá.
„Neviem presne opísať, ako som sa cítila, keď mi v nemocnici povedali tieto novinky. Neverila som, že niečo také je vôbec možné,“ spomína si Dominika pre portál Donio na moment, keď sa jej obrátil život naruby. Prišla len na zákrok, ktorý mal byť rutinný. Namiesto toho z nemocnice odišla s diagnózou agresívnej rakoviny prsníka.
Išlo o typ nádoru, ktorý si vyžaduje náročnú liečbu. Tú Dominika absolvovala a zdalo sa, že má najhoršie za sebou. Kontroly vychádzali dobre, život sa začal vracať do normálu a s manželom začali myslieť na budúcnosť.
Prišla však ďalšia správa, ktorá všetko zmenila. Rakovina sa vrátila, rozšírila sa do pľúc a tentokrát už bežná liečba nestačí. Nádej pre Dominiku existuje, no má vysokú cenu. Modernú imunoterapiu, ktorá jej môže pomôcť, si musí hradiť sama – jedna dávka stojí tisíce eur a bez pomoci ľudí ju nedokáže dlhodobo zvládnuť.
Začalo to nenápadne
Dominikin príbeh sa začal nenápadne. Lekári jej mali odstrániť kožnú cystu nad prsníkom a nič nenasvedčovalo tomu, že by išlo o niečo vážne. „Malo ísť o pomerne bežný zákrok,“ priblížila, no výsledky biopsie ukázali opak.
„Ukázalo sa, že ide o agresívny typ nádoru prsníka tzv. Triple-negative,“ uviedla Dominika, ktorú diagnóza zasiahla o to viac, že dovtedy robila všetko pre svoje zdravie. „K lekárom chodím na pravidelné prehliadky, nič nezanedbávam, žijem zdravo a aj napriek tomu sa mi stane niečo také,“ priznala. Nasledovali mesiace chemoterapie a rádioterapie. Náročné obdobie však zvládla a liečba zabrala.
Nádej a pád
Po ukončení liečby sa jej život začal postupne vracať do normálu. Pravidelné kontroly boli v poriadku a nič nenasvedčovalo návratu ochorenia. S manželom začali uvažovať o bábätku a tešili sa z obdobia, keď sa konečne mohli pozerať dopredu. No po roku prišiel zlom.