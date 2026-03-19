Z kuchyne by ste ihneď mali vyhodiť tri veci. Číslo jeden používate denne, upozorňuje lekár z Harvardu
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Z kuchyne by ste ihneď mali vyhodiť tri veci. Číslo jeden používate denne, upozorňuje lekár z Harvardu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 306 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Z kuchyne by ste ihneď mali vyhodiť tri veci. Číslo jeden používate denne, upozorňuje lekár z Harvardu

Doktor Saurabh Sethi / Ilustračná fotografia.

Populárny gastroenterológ vie, čím predmety nahradiť.

Myslíte si, že najväčším rizikom v kuchyni sú ostré nože alebo plynový sporák? Podľa gastroenterológa vyškoleného na Harvarde to tak nie je. Doktor Saurabh Sethi na svojom profile na TikToku, kde ho sleduje pol milióna ľudí, upozornil, že bežné kuchynské pomôcky, ktoré máme doma všetci, môžu potichu škodiť nášmu zdraviu. Tri predmety by na vašom mieste ihneď vyhodil z domu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Saurabh Sethi MD MPH | Gastroenterologist (@doctor.sethi)

3. Bežné aromatizované sviečky

Romantická večera pri sviečkach? Alebo si len tak zvyknete popri varení zapáliť sviečky pre lepšiu atmosféru? Doktor Sethi upozorňuje, že parafínové sviečky s pridanými parfumami môžu obsahovať ftaláty – látky, vďaka ktorým vôňa vydrží dlhšie a intenzívnejšie, no sú známe tým, že narúšajú náš hormonálny systém. U mužov aj žien sa spájajú s problémami s plodnosťou, u detí môžu ovplyvňovať správny vývoj.

Ilustračná fotografia.
Sviečky pri horení tiež uvoľňujú sadze a prchavé organické zlúčeniny. Tie môžu podráždiť dýchacie cesty, vyvolávať bolesti hlavy a pri dlhodobom pôsobení zaťažujú pečeň a imunitný systém. Pri častom pálení parafínových sviečok môže byť vzduch v domácnosti viac znečistený než vonkajší, hlavne v uzavretých miestnostiach bez vetrania.

Lepšia voľba: neparfumované sviečky zo sóje, kokosu alebo včelieho vosku.

Foto: Freepik

2. Poškriabané nepriľnavé panvice

Nepriľnavé panvice sú obľúbené, pretože šetria čas aj olej. Ich tmavý hladký povrch však často skrýva látky, ktoré odborníci označujú ako „večné chemikálie“ (PFAS). Volajú sa tak preto, že sa v prírode ani v tele prakticky nerozkladajú.

Mapa výskytu večných chemikálií / Ilustračný záber
„Staršie panvice často obsahujú PFOA, ktorá sa spája s reprodukčnými a hormonálnymi problémami. Moderné nepriľnavé panvice už PFOA neobsahujú, no škrabance môžu aj tak uvoľňovať mikroskopické častice povlaku a rôzne prísady v ňom,“ vysvetlil lekár, ktorý upozornil, že večné chemikálie súvisia aj so vznikom rakoviny.

Lepšia voľba: nerezový riad, liatinová alebo keramická panvica.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

