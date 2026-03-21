Za šaty jej hrozili vyhadzovom zo školy. Halina Pawlowská rýchlo pochopila, že v obchode sa pekne neoblečie
Populárna autorka kníh si už v mladosti začala oblečenie navrhovať sama.
Mnoho fanúšikov na Slovensku možno až doteraz netušilo, že známa české moderátorka Halina Pawlowská sa už dlhé roky nevenuje len písanému a hovorenému slovu. Za jej ďalšiu životnú vášeň môže fakt, že už od detstva nemala ideálnu postavu.
Vlastné návrhy
„Asi v dvanástich som pochopila, že nemám konfekčnú postavu a že si musím módu vziať do vlastných rúk. Naučila som sa strihať látky a moja mamička šila oblečenie poctivo podľa mojich návrhov,“ prezrádza Pawlowská na svojej sociálnej sieti.
„Nikdy nezabudnem na môj žltohnedý model. V Maďarsku som si kúpila žiarivo žltú pletenú vestu pod zadok a k tomu hnedé nohavice na puky, hnedé sandále na platformách a vo vlasoch som mala žltú šatku s hnedými bodkami,“ spomína autorka mnohých úspešných kníh. Táto kombinácia sa príliš nepozdávala jej učiteľke biológie na gymnáziu, ktorá dokonca navrhla jej vylúčenie zo školy.
„Model som potom vymenila za tmavomodrý kostým s vyšitými svetlomodrými kyticami, ktoré už ladili s profesorkinou dušou a na konci roka som mala z biológie dokonca jednotku," dodáva Pawlowská, ktorá pred desiatimi rokmi prišla s vlastnou značkou oblečenia pre ženy, ako je aj ona.