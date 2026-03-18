FOTO: Je šťastný, celý život si to takto predstavoval. Martin Fehérváry mal na zápase najväčšiu fanúšičku
Jeho tím síce prehral po nájazdovej lotérii, on sa však mohol radovať aspoň z jednej veci. Martin Fehérváry sa počas víkendu postavil na ľad v zápase proti Bostonu, pričom v hľadisku mal tentokrát aj svoju najväčšiu fanúšićku. Martinova priateľka totiž do arény Washingtonu Capitals tentokrát neprišla sama.
Nedalo sa to naplánovať
Slovenský hokejový obranca prežíva skvelé životné obdobie. Len nedávno patril medzi opory reprezentácie na olympiáde, kde naši chlapci skončili na nepopulárnej, no stále úžasnej štvrtej priečke. Ihneď po najťažšej porážke v kariére, ako ju nazval, však vyrazil späť do Washingtonu, kde ho čakala rodina.
Tá sa začiatkom tohto roka rozrástla o dcérku Aničku. Martin aj jeho partnerka Natália vtedy neskrývali veľkú radosť a po narodení ich prvého potomka sa s jeho prvou fotografiou z nemocnice pochválili na sociálnej sieti. „Anna Fehérváry. Všetko, o čom sme kedy snívali,“ uviedla šťastná a dojatá mamička.
Vzápätí musel Martin Fehérváry odletieť do dejiska už spomínanej olympiády. „Také veci sa jednoducho nedajú naplánovať. Trochu ma mrzí, že rodina tu nie je so mnou, ale dievčatá sú zdravé, majú sa dobre a to je pre mňa najdôležitejšie,“ uviedol v rozhovore pre portál Športweb Martin Fehérváry, ktorý bol s rodinou pravidelne v kontakte.
Šťastný
Počas sobotňajšieho zápasu Washingtonu Capitals na domácom ľade v dueli základnej časti NHL proti Bostonu sa teraz jeden z našich najlepších obrancov dočkal krásneho povzbudenia.