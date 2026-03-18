Na ministerstve ho vyhodili dverami, prišiel oknom. Lukáš vybojoval preplatenie drahého lieku
Na ministerstve ho vyhodili dverami, prišiel oknom. Lukáš vybojoval preplatenie drahého lieku
Na ministerstve ho vyhodili dverami, prišiel oknom. Lukáš vybojoval preplatenie drahého lieku

Lukáš Hrošovský.
Lukáš Hrošovský. — Foto: Promo fotografie TV JOJ (V siedmom nebi); Instagram - @luky_hros

Chcem byť hlasom aj pre ďalších pacientov, vraví odhodlane.

Ešte donedávna rátal čas na mesiace a peniaze na dni. Dnes má Lukáš Hrošovský dôvod veriť, že jeho boj mal zmysel. Mladý Slovák s nevyliečiteľným ochorením dokázal niečo, čo sa dlho zdalo nemožné – vybojoval, aby mu život zachraňujúci liek preplácala zdravotná poisťovňa. A nielen jemu. „Som veľmi šťastný. Bol to dlhý a náročný boj,“ priznal pre tvnoviny.sk 27-ročný Lukáš, ktorý sa rozhodol nevzdať ani vtedy, keď mu systém opakovane zatváral dvere.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena života? Tisíc eur za deň

Lukášovi diagnostikovali Friedreichovu ataxiu až po dlhých 12 rokoch od prvých príznakov. Ide o zriedkavé neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postupne berie človeku silu, koordináciu aj samostatnosť. Lukášovi choroba postupne vzala istotu v pohybe aj v budúcnosti. Priemerný vek dožitia pacientov je totiž približne 37 rokov.

Zlom nastal, keď sa dozvedel o lieku Skyclarys – prvom a zatiaľ jedinom lieku na svete, ktorý dokáže progres ochorenia spomaliť. Problém bol jediný: jeho cena. Liečba stojí približne tisíc eur denne, čo predstavuje viac ako 350-tisíc eur ročne. Zdravotná poisťovňa Lukášovi liek opakovane odmietla preplatiť. „Posledná výnimka bola zaslaná v januári 2025, odpísali, že financovanie mojej liečby ohrozuje finančnú udržateľnosť systému a prekročí limit. Pritom limit pre zdravotníctvo bol stanovený až na konci februára, no oni už vtedy vedeli, že to bude prekročené. Takže neviem, či majú veštiacu guľu,“ opísal situáciu pre denník SME. Neostávalo mu nič iné, len obrátiť sa na verejnosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spustil zbierku, začal vystupovať v médiách, cestoval po Slovensku a prosil o pomoc. Podporilo ho viac ako 16-tisíc ľudí a podarilo sa vyzbierať stovky tisíc eur. „Hanbil som sa. Ale povedal som si – kto bude bojovať, keď nie ja?“ vysvetľoval.

Zlom: štát mení rozhodnutie

Po mesiacoch neistoty prišla správa, ktorá zmenila všetko.

