Zrazu jej navrhol, aby u neho ostala. Výnimočný Marián Varga svojej Jane zlomil srdce až na úplnom konci
Zrazu jej navrhol, aby u neho ostala. Výnimočný Marián Varga svojej Jane zlomil srdce až na úplnom konci

— Foto: Reprofoto YouTube Marian Varga / Obyvatel vlastného ostrova, osobný archív M.V.

Nebol démon ani troska, žili sme úplne prirodzený život, spomína si Jana na spolužitie so svojím osudovým mužom.

Už ako malý bol vo svojej podstate génius, ktorého chápal len málokto. Nezabudnuteľný Marián Varga pritom nemal rád, keď ho ešte počas života nazývali legendou, a svoje šťastie v skutočnosti nachádzal v celkom obyčajných veciach – v neopakovateľnej hudbe, ktorú komponoval, ale aj v milovanej manželke Janke, ktorá sa oňho starala až do posledného výdychu. Prečítajte si úlomky príbehu človeka, v ktorom ľudia vnímali čosi nadpozemské až démonické a ktorý svojím neopakovateľným zjavom a charizmou mnohým pripadal, akoby na Zem prišiel z iného vesmíru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Už odmalička si vlastnou cestou a strach z autorít mu nič nehovoril. Počas štúdia na Vazke, ako odjakživa hovorili študenti bratislavskému gymnáziu Vazovova, sa dvanásťročný nenápadný, trochu zamračený a nezhovorčivý chlapec učil hrať na klavíri. Jeho učiteľka rýchlo pochopila, že nemá dočinenia s klasickým žiakom, ktorého môže trápiť otravným mechanickým memorovaním etúd a prstokladov. Namiesto toho v ňom začala rozvíjať iný spôsob vnímania vážnej hudby a Marián zakrátko hre na klavír prepadol. S dvomi rovesníkmi dokonca ešte ako chlapci založili klavírne trio a pustili sa do komponovania.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potom začal Marián chodiť na ‚kamarátske hodiny‘ k Jánovi Cikkerovi. „Nepoznám nikoho iného, komu by sa v tých časoch a v takom útlom veku prihodilo niečo podobné,“ píše vo svojej autobiografii s názvom Backstage Mariánov dlhoročný priateľ, hudobník a filmový a divadelný architekt Tomáš Berka.

Slávny skladateľ a hudobník sa malému virtuózovi venoval dobrovoľne takmer sedem rokov – vraj preto, že nemal vlastné deti. To však určite nebol jediný jeho dôvod. V Mariánovi totiž okamžite videl nezvyčajný talent a šípil i dobré predpoklady ku komponovaniu. Keď k nemu totiž po prvý raz prišiel, okamžite mu zahral Prší, prší na 16 spôsobov.

Mariánko a cigarety

Na vyučovaní mal neprítomný pohľad a vzbudzoval pocit, že ani nedokončí deväťročenku, Marián bol v škole od začiatku za exota. A aby toho nebolo málo, hneď v prvý deň dokonca spravil niečo, čím pobúril celý učiteľský zbor.

