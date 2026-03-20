Nasilu si pri sebe nikoho neudržíte. Ak by Anka Šišková mohla zmeniť minulosť, upravila by jedinú vec - Dobré noviny
Nasilu si pri sebe nikoho neudržíte. Ak by Anka Šišková mohla zmeniť minulosť, upravila by jedinú vec
Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Roger Federer s manželkou Mirkou.

Roger Federer otvorene o Mirke: Vytrpela si toho so mnou veľa. Je neuveriteľné, že to dokázala zvládnuť

Katka s dcérkou Adelkou pred nehodou / Katka v súčasnosti

Katka je sedem rokov uväznená vo svojom tele. Dcérke Adelke by chcela povedať, ako veľmi ju ľúbi

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Hádanka.

O jeho otcovi sa dodnes rozprávajú legendy. Známy mladík sa aj napriek prekážkam dočkal uznania Slovákov

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Hádanka.

O jeho otcovi sa dodnes rozprávajú legendy. Známy mladík sa aj napriek prekážkam dočkal uznania Slovákov

Roger Federer s manželkou Mirkou.

Roger Federer otvorene o Mirke: Vytrpela si toho so mnou veľa. Je neuveriteľné, že to dokázala zvládnuť

Katka s dcérkou Adelkou pred nehodou / Katka v súčasnosti

Katka je sedem rokov uväznená vo svojom tele. Dcérke Adelke by chcela povedať, ako veľmi ju ľúbi

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Ilustračné fotografie.

„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií

Nasilu si pri sebe nikoho neudržíte. Ak by Anka Šišková mohla zmeniť minulosť, upravila by jedinú vec

Charizmatická herečka Anna Šišková.
Charizmatická herečka Anna Šišková. — Foto: Instagram @anka.siskova

Nedá sa nikoho pri sebe udržať nasilu, myslí si úspešná slovenská herečka. 

„Všetko je časovo ohraničené – aj šťastie, aj nešťastie. Táto myšlienka mi vždy pomáha, keď sa deje niečo zlé," myslí si Anna Šišková. Známa slovenská herečka nedávno poskytla rozhovor magazínu Báječná žena, v ktorom prezradila aj to, či by niečo vo svojom živote spravila inak, ak by mala možnosť vrátiť čas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Všetko by som brala s väčšou ľahkosťou. Ja som sa strašne vedela trápiť. Všetko som veľmi prežívala a veľmi som sa bála. A to v práci, vo vzťahoch, ale aj o deti som mala veľký strach. To, čo sa nedá zmeniť ani ovplyvniť, treba nechať tak," priznala.

Anna Šišková v inscenácii Kazimír a Karolína / V seriáli Sľub
Prečítajte si tiež: Pre neveru s mladším jej nechceli ani podať ruku. Anka Šišková prekonala časy, keď ju všetci zatracovali

Chyby robíme v každom veku

Vie, že aj vo veku 65 rokov ešte stále dokáže robiť chyby a je si ich vedomá. „Človek sem-tam povie niečo tak, ako nemal, alebo nechcel. To ma zamrzí a ospravedlním sa. Ale s vekom prichádza aj zvláštna vec, že sa nebojíme hovoriť pravdu," hovorí obľúbená herečka s nadhľadom. 

Aj keď má za sebou niekoľko vzťahov, kvôli ktorým v minulosti zažila spoločenský lynč, otázku, ako si muža udržať, pojala po svojom. „Nemala by byť tá otázka skôr o tom, čo majú oni robiť, aby si udržali nás, ženy?" smeje sa. „Nedá sa nikoho pri sebe udržať nasilu. Ani chlapa, ani ženu. Je to prosto o nejakej harmónii, ktorá musí byť medzi dvomi ľuďmi."

Žiť pre prítomný okamih

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…