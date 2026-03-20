Nasilu si pri sebe nikoho neudržíte. Ak by Anka Šišková mohla zmeniť minulosť, upravila by jedinú vec
Nedá sa nikoho pri sebe udržať nasilu, myslí si úspešná slovenská herečka.
„Všetko je časovo ohraničené – aj šťastie, aj nešťastie. Táto myšlienka mi vždy pomáha, keď sa deje niečo zlé," myslí si Anna Šišková. Známa slovenská herečka nedávno poskytla rozhovor magazínu Báječná žena, v ktorom prezradila aj to, či by niečo vo svojom živote spravila inak, ak by mala možnosť vrátiť čas.
„Všetko by som brala s väčšou ľahkosťou. Ja som sa strašne vedela trápiť. Všetko som veľmi prežívala a veľmi som sa bála. A to v práci, vo vzťahoch, ale aj o deti som mala veľký strach. To, čo sa nedá zmeniť ani ovplyvniť, treba nechať tak," priznala.
Chyby robíme v každom veku
Vie, že aj vo veku 65 rokov ešte stále dokáže robiť chyby a je si ich vedomá. „Človek sem-tam povie niečo tak, ako nemal, alebo nechcel. To ma zamrzí a ospravedlním sa. Ale s vekom prichádza aj zvláštna vec, že sa nebojíme hovoriť pravdu," hovorí obľúbená herečka s nadhľadom.
Aj keď má za sebou niekoľko vzťahov, kvôli ktorým v minulosti zažila spoločenský lynč, otázku, ako si muža udržať, pojala po svojom. „Nemala by byť tá otázka skôr o tom, čo majú oni robiť, aby si udržali nás, ženy?" smeje sa. „Nedá sa nikoho pri sebe udržať nasilu. Ani chlapa, ani ženu. Je to prosto o nejakej harmónii, ktorá musí byť medzi dvomi ľuďmi."