Schudla pomocou Ozempicu, podozrievajú ju neprajníci. Adriana Poláková im poslala jednoznačný odkaz
Bývalá moderátorka prešla za posledné mesiace výraznou premenou.
Viacerí ju vinili z toho, že si pomohla liekmi na chudnutie, no ona vie, čo sa skutočne skrýva za jej výraznou premenou. Adriana Kneissl Poláková za posledné mesiace schudla niekoľko kilogramov a neprajníkom nešlo do hlavy, že sa jej to podarilo "len" za pomoci zmeny životného štýlu, úpravy jedálnička a aktívneho pohybu.
Verejnosť aj spoločnosť otvorene hovorili o liekoch na chudnutie, ako Ozempic či Mounjaro, a špekulácie nemali konca kraja. Bývalá moderátorka sa preto nedávno opäť na svojom profile na sociálnej sieti vyjadrila k tomu, čo si myslí o chudnutí pomocou liekov, a všetkým neprajníkom a pochybovačom poslala štipľavý odkaz.
Chcela to vzdať
Napriek tomu, že sa niekdajšia moderátorka Telerána za svoj vzhľad a postavu nikdy nehanbila, prišlo obdobie, keď sa vo svojom tele prestala cítiť dobre. Rozhodla sa preto pre zásadnú zmenu. „V októbri, keď som mala 74 kg, som sa už prestala cítiť dobre - veľa práce, málo pohybu, prejedanie sa večer pri telke, pojedanie cez deň halabala, koláčiky za odmenu. V decembri som si povedala a dosť a išla som chudnúť. Začala som viac športovať a menej jesť. Ale ani po dvoch mesiacoch nič. Chcela som to vzdať, veď menopauza, hormóny, všetky to tak majú,“ zverila sa fanúšikom Adriana Kneissl Poláková, ktorá sa však nemienila vzdať.
O pomoc požiadala umelú inteligenciu, ktorá jej vytvorila jedálniček tak, aby bola v kalorickom deficite a mala tri jedlá denne. Začala sa viac hýbať, denne prešla minimálne 10-tisíc krokov a za pol roka sa jej podarilo schudnúť sedem kilogramov.