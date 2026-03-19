Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili
Syna v rodine privítali vo veľkom štýle.
Už dávno nie je len jednou z najznámejších slovenských moderátoriek. Adela Vinczeová je aj mamou a o svojej ceste za milovaným synom sa nebojí otvorene hovoriť. Bola totiž poriadne tŕnistá. S manželom Viktorom sa týmto témam nikdy nevyhýbali, no niektoré veci si predsa len nechávali pre seba. Nedávno sa však podelili aj o detaily, ktoré verejnosť doteraz nepočula.
Umelé oplodnenie zmietli zo stola
Vinczeovci sa spočiatku snažili o bábätko prirodzenou cestou. Čím viac však Adelu zaplavovali otázky o tom, kedy sa konečne stane mamou, tým viac Viktor cítil, že je čas prehovoriť. Otvorene priznal problémy so spermiami, ktoré trápia aj mnohých ďalších Slovákov, a netaktné otázky okolia tak aspoň na čas utíchli.
Manželia potom chvíľu zvažovali, že sa vyberú cestou umelého oplodnenia, no napokon to zmietli zo stola. „Tak nejak som vnímala svoje telo, nechcela som ísť na umelé oplodnenie. Povedala som si, že na svete je už dosť detí, ktoré nemajú rodičov, takže sa nebudem snažiť priviesť ho sem nejakými laboratórnymi pokusmi,“ vysvetlila Adela pre lifestylový web eXtra.cz.
Prišiel k nim s kufríkom
Keď sa teda rozhodli pre adopciu, začal sa dlhý proces, s ktorým obaja vopred počítali. Obľúbená moderátorka si uvedomovala, že ani táto cesta im nezaručí rodičovstvo a že môže nastať aj situácia, že dieťa do ich života vôbec nevstúpi. Bábätkom však nechceli vypĺňať žiadnu prázdnotu vo svojich životoch, preto k celému procesu pristupovali s otvorenou mysľou.
Trvalo dva a pol roka, kým zazvonil telefón, z ktorého sa ozvalo, že pre nich majú chlapčeka a Adele to v tom momente pripadalo ako blesk z jasného neba. „Zrazu mi volá môj muž, že majú pre nás chlapčeka, a ja, že okej. Pripadalo mi to hrozne smiešne, tá predstava,“ spomínala.