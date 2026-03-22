Jej priateľ iba odbehol po bundu a vtedy prišiel on. Miroslav Donutil si Zuzku získal za 40 sekúnd
Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Športová redaktorka Simona Leskovská a futbalista Stanislav Lobotka.

Zuby ako Ronaldinho, píšu jej neprajní Slováci. Simona Leskovská prekonala aj stratu najdôležitejšieho muža

Roman Luknár.

Keď prestal chodiť, dávali mu deväť mesiacov života. Roman Luknár nič nevlastní a nikam sa nenaháňa

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Zverejnili ďalšiu krásnu správu.

Maxík už nie je jedináčik. Vinczeovci si adoptovali druhé dieťa, týždne to tajili z dobrého dôvodu

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Muž odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil už skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová lásku našla až po 50

Miroslav Donutil našiel šťastie pri Zuzke. — Foto: Facebook, Milujeme český film

Herec dodnes nezabúda ani na konvalinky.

Na nedávnom udeľovaní prestížnych českých filmových ocenení Český lev nepútali pozornosť len víťazi a držitelia vzácnej sošky, ale aj manželia Donutilovci. Legendárny český herec Miroslav Donutil a jeho partnerka Zuzana vyrazili do spoločnosti a obaja pôsobili poriadne energicky a šarmantne. Aj po takmer 50 rokoch spoločného života ukázali, ako im to spolu pristane.

Foto: Wikimedia Commons, David Sedlecký

Stačilo 40 sekúnd

Ako píše Život, ľúbostný príbeh českej hereckej hviezdy a jeho manželky sa začal písať v roku 1977, keď sa stretli na jednom z večierkov u spoločného známeho. Miroslav Donutil tam pôvodne ani nemal doraziť, ale napokon sa jeho plány zmenili.

Prečítajte si tiež: Skončil v bezvedomí a hrozilo, že zomrie. Miroslav Donutil si zachránil život 30-ročným abstinovaním

Zuzanu priviedol na párty iný muž, keď však herec vzal do rúk gitaru a začal spievať, bolo vymaľované. Preskočila medzi nimi iskra a stačilo im na to len 40 sekúnd. „Môj vtedajší priateľ si odskočil pre bundu, že už pôjdeme domov a túto príležitosť Mirek využil,“ spomínala umelcova manželka.

„Ten chlapec bol preč asi 40 sekúnd, ale stihol som jej povedať, že sa stretneme ďalší deň o tretej hodine popoludní pri Slavii. To, že vtedy vôbec nemala potuchy, že som herec, ma trochu vykoľajilo, vzápätí ale zaujalo,“ doplnil skladačku spomienok Donutil.

Normálny chlapec

Jeho slová potvrdila aj Zuzana, podľa ktorej herca bavil fakt, že ho poznala ako normálneho chlapca, nie ako „toho z Povrázku“.

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…