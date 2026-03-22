Jej priateľ iba odbehol po bundu a vtedy prišiel on. Miroslav Donutil si Zuzku získal za 40 sekúnd
Herec dodnes nezabúda ani na konvalinky.
Na nedávnom udeľovaní prestížnych českých filmových ocenení Český lev nepútali pozornosť len víťazi a držitelia vzácnej sošky, ale aj manželia Donutilovci. Legendárny český herec Miroslav Donutil a jeho partnerka Zuzana vyrazili do spoločnosti a obaja pôsobili poriadne energicky a šarmantne. Aj po takmer 50 rokoch spoločného života ukázali, ako im to spolu pristane.
Stačilo 40 sekúnd
Ako píše Život, ľúbostný príbeh českej hereckej hviezdy a jeho manželky sa začal písať v roku 1977, keď sa stretli na jednom z večierkov u spoločného známeho. Miroslav Donutil tam pôvodne ani nemal doraziť, ale napokon sa jeho plány zmenili.
Zuzanu priviedol na párty iný muž, keď však herec vzal do rúk gitaru a začal spievať, bolo vymaľované. Preskočila medzi nimi iskra a stačilo im na to len 40 sekúnd. „Môj vtedajší priateľ si odskočil pre bundu, že už pôjdeme domov a túto príležitosť Mirek využil,“ spomínala umelcova manželka.
„Ten chlapec bol preč asi 40 sekúnd, ale stihol som jej povedať, že sa stretneme ďalší deň o tretej hodine popoludní pri Slavii. To, že vtedy vôbec nemala potuchy, že som herec, ma trochu vykoľajilo, vzápätí ale zaujalo,“ doplnil skladačku spomienok Donutil.
Normálny chlapec
Jeho slová potvrdila aj Zuzana, podľa ktorej herca bavil fakt, že ho poznala ako normálneho chlapca, nie ako „toho z Povrázku“.