Hviezdny herec ponížil balet a operu. Odpoveď sólistu ukázala, koľko driny stojí za jeho úspechom
Hollywoodsky herec by svoje slová zrejme radšej vzal späť.
Zrejme ani vo sne by mu nenapadlo, aký ohlas vyvolá jeden z jeho rozhovorov. Drsné slová, ktoré Timothée Chalamet povedal na adresu baletu a opery len pár dní pred odovzdávaním prestížnych filmových Oscarov, zarezonovali. Odpoveď dostal nielen od bežných ľudí, ale aj od umelca, ktorý si svoj úspech vydrel.
V mojej koži by si nevydržal
„Nechcel by som pracovať v balete alebo opere, ani v ničom podobnom, kde to pôsobí tak, že to len udržujú nažive a pritom to nikoho nezaujíma,“ povedal Chalamet na podujatí CNN a Variety. Iróniou je, že jeho mama aj sestra študovali na baletnej škole v New Yorku, takže by mohol poznať pozadie toho, koľko talentu, intenzívnych tréningov a odriekania je nevyhnutých na to, aby sa niekto stal baletným tanečníkom.
Svoje mu v tejto súvislosti odkázal aj hlavný baletný tanečník zo slávneho New York City Ballet, teda z toho istého divadla, v ktorom vystupovala aj jeho mama. Video Jovana Furlana, ktoré zdieľal ako odpoveď na Chalametove vyjadrenie, si za pár hodín pozreli milióny ľudí a vyvolalo povzbudzujúce reakcie.
„Timothée, na mojom mieste by si nevydržal ani jeden deň, ani v mojich ponožkách," napísal k videu, na ktorom balansuje na lopte, pritom chodidlá má v typickej tanečnej pozícii, nohy dvíha do dvoch rôznych polôh. Náročný cvik nie je vôbec jednoduché udržať v rovnováhe, hoci pri pohľade na Furlana sa zdá, ako by šlo o úplnú maličkosť.