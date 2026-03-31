Manželstvo s chlapíkom z baru prežilo aj milostný trojuholník. Aňa Geislerová vie, čo ničí dnešné vzťahy
Žila divoko a bez zábran.
Lásku nikdy nehľadala v bezpečí. Skôr naopak – akoby ju priťahovali situácie, ktoré iných desia. Už ako tínedžerka utekala sama do sveta, vrhala sa do vzťahov bez zábran a žila tak, akoby zajtrajšok neexistoval. A predsa je dnes dôkazom toho, že aj ten najbúrlivejší príbeh môže mať pokojné pokračovanie.
Aňa Geislerová patrí medzi najvýraznejšie české herečky svojej generácie. Má za sebou desiatky filmov, množstvo ocenení a kariéru, ktorú jej mnohí závidia. No to najzaujímavejšie sa neodohralo pred kamerou. V súkromí si prešla obdobiami, ktoré by mnohých zlomili – aj tak však napokon našla niečo, čo pretrvalo.
Možno práve preto, že ich začiatok bol všetko, len nie obyčajný.
Divoké večierky a tráva na stanici
Keď bola mladá, chcela jediné – slobodu. Po základnej škole síce nastúpila na konzervatórium, no túžba po samostatnosti bola silnejšia. Odišla do Milána, kde chcela preraziť ako modelka. Svet, do ktorého sa dostala, bol však rýchly, nespútaný a pre mladé dievča aj nebezpečný.
Na toto obdobie dnes spomína s odstupom a istou dávkou kritiky. „Stále nemôžem uveriť, že mi to mama dovolila. Ja a ostatné dievčatá sme po večeroch chodili na tie najhustejšie večierky v meste, na stanici sme si kupovali trávu od arabských dílerov. Bolo som malé dievča. Nemala som potuchy, čo robím," priznala pred časom pre Blesk.
Rovnako rýchlo, ako do tohto sveta vstúpila, z neho aj odišla. Modeling ju nenaplnil a napokon sa vrátila k herectvu, ktoré ju preslávilo.