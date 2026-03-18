Nebojí sa ani postrachu každého rodiča. Marianna Ďurianová vychováva džentlmena, s ktorým zvládne čokoľvek
Synovi venovala krásny odkaz.
Od momentu, kedy sa jej navždy zmenil život, ubehlo už 13 rokov a ona si to užíva plnými dúškami. Marianna Ďurianová s radosťou ukazuje, že s milovaným synom Romanom má krásny vzťah a rada s ním trávi voľný čas. Dôkazom je aj odkaz, ktorý mu venovala pri príležitosti dňa synov.
Mladý džentlmen
To, aký je ich vzťah, dokazuje aj Roman malými gestami. „Tento môj malý anjel išiel dnes prvýkrát sám domov z krúžku. A cestou mi kúpil kvety!!! Odpadla som,“ napísala moderátorka ku krásnej fotografii.
Gesto jej syna sa vtedy stretlo s množstvom pozitívnych reakcií. „Za každým dobrým synom sa skrýva dobrá matka,“ napísala Marcela a doplnila ju Monika: „Vau, tak to je mladý gentleman. Presne takých treba vychovávať.“
Puberta ich nemôže rozhádzať
Syn moderátorky rastie ako z vody, čo jeho mamu núti zamýšľať sa nad prichádzajúcou pubertou. „Romi. Na narodeniny sa vždy veľmi teší. Ale zároveň sa tým termínom blíži koniec prázdnin, takže je to krásny príklad ambivalentých pocitov. Každopádne začalo sa nám obdobie teenage, takže podobných emócii bude asi viac,“ napísala pri príležitosti jeho trinástich narodenín, no dodala, že o syna sa nebojí.
„Je to vyrovnaný, múdry a veľmi empatický chlapec. A spolu zvládneme čokoľvek. Nejaká puberta nás predsa nemôže rozhádzať. 13 rokov. Čas letí, treba si užívať každý moment. A to my vieme,“ uviedla Marianna, ktorá považuje každý deň, ktorý môže stráviť so synom, za dar.