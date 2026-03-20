Mal peniaze a pocit, že mu patrí svet. Martina Klinčúcha na zem vrátili tvrdé facky a priatelia
Mal peniaze a pocit, že mu patrí svet. Martina Klinčúcha na zem vrátili tvrdé facky a priatelia
Mal peniaze a pocit, že mu patrí svet. Martina Klinčúcha na zem vrátili tvrdé facky a priatelia

Martin Klinčúch / S Krištofom Králikom a Matúšom Kolárovským.
Martin Klinčúch / S Krištofom Králikom a Matúšom Kolárovským. — Foto: Instagram/m_klinec

Obľúbený herec si s odstupom času uvedomil to najdôležitejšie.

Bol jedným z mladých začínajúcich hercov, ktorí stáli pri zrode seriálu Pán profesor, a herectvu zostal verný až doteraz. Martin Klinčúch je umelcom, ktorého meno vo verejnom priestore rezonuje čoraz viac, pritom na televíznych obrazovkách sa prvý raz objavil úplnou náhodou. V relácii Televízie Markíza s názvom Na káve však priznal, že odvtedy už stihol zažiť aj momenty, keď mu kolegovia museli nastavovať zrkadlo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za mnohé vďačí mame

„Mal som 17 rokov, vôbec som nebol uprataný, ale chcel som sa venovať tomu povolaniu a vedel som, že ak sa mi náhodou podarí niekam dostať, tak to nebude jednoduché. Odvtedy som sa v tej práci na sebe vlastne nezastavil a podarilo sa mi týmto seriálom odštartovať kariéru,“ zhodnotil obľúbený herec.

Šéfka kastingu Pána profesora si ho vraj všimla úplnou náhodou a hoci ho nepoznala, v kaviarni mu oznámila, že by sa do nového projektu náramne hodil. Martin mal spočiatku veľký stres z toho, že má hrať po boku skúsených hercov, no na pľaci sa nakoniec rýchlo udomácnil. No nebyť jeho mamy, možno by sa tam ani nikdy neobjavil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turbulentný kolobeh plný kamier

„Keď som bol malý, chcel som byť elektrotechnikom. Moja mama však vo mne videla potenciál a chcela, aby som šiel na konzervatórium. Mne sa tam najskôr veľmi nechcelo, lebo som vedel, že budem musieť vedieť veľmi veľa vecí a je to drina. Raz som chcel ísť v lete do tábora, kam ma rodičia nepustili bez toho, aby som predtým išiel na prijímačky na konzervatórium. Takže vďaka táboru a mame je zo mňa dnes herec,“ zaspomínal si v rozhovore pre magazín Sóda.

Do centra pozornosti sa dostal v pomerne mladom veku a hoci mu bolo jasné, že nie je dokonalý, priznáva, že začínal mať pocit zvláštnej dôležitosti, z ktorej sa musel v niektorých momentoch dlho spamätávať.

