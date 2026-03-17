Česi i Slováci prúdili do malého mestečka, aby stretli DiCapria. Pohľad na herca ich však vyviedol z miery
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Česi i Slováci prúdili do malého mestečka, aby stretli DiCapria. Pohľad na herca ich však vyviedol z miery
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 306 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Česi i Slováci prúdili do malého mestečka, aby stretli DiCapria. Pohľad na herca ich však vyviedol z miery

Leonardo DiCaprio natáča v Českej republike. v mestečku Úštěk ho však zastúpili.
Leonardo DiCaprio natáča v Českej republike. v mestečku Úštěk ho však zastúpili. — Foto: Instagram: Leonardo DiCaprio/ Facebook: Město Úštěk

Náš západný sused momentálne hostí oscarového režiséra aj s americkým štábom.

Správy o tom, že sa v Česku pohybujú skutočné hollywoodske hviezdy, sa posledné týždne šíria ako vlny cunami. Oscarový režisér Martin Scorsese priniesol k susedom nielen celý americký štáb, ale aj skutočne veľké herecké hviezdy. Okrem Leonarda DiCapria sa v jeho pripravovanej snímke objaví aj Jennifer Lawrence či Mads Mikkelsen. Avšak práve Leo - filmový Jack Dawson - bol ten, za ktorým boli českí i slovenskí fanúšikovia ochotní aj vycestovať a vidieť ho hoc z diaľky. Čakalo ich však prekvapenie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Město Úštěk (@mesto_ustek)

Papierový sneh a dobové autá

Štáb v pondelok nakrúcal v takmer 3-tisícovom mestečku Úštěk na severozápade Česka. Filmári historické centrum mestečka zasnežili papierovým snehom, navozili staré automobily a aj komparzisti sa potulovali v dobových kostýmoch. Centrum sa úplne uzavrelo, a aj keď sa niektorým zvedavcom podarilo dostať bližšie k miestu nakrúcania, z pohľadu na Leonarda DiCapria odchádzali sklamaní.

Herec totiž odcestoval na odovzdávanie sošiek Oscara, kde bol nominovaný za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe a v Úštěku ho v tom čase zastúpil dvojník.

Herca prenasledujú fotografi na každom kroku.
„Veľmi by som chcela vidieť DiCapria naživo, kľudne aj z diaľky," hovorila pre Idnes.cz pani Eva, ktorá filmárov pozorovala od rána. Podľa Litoměřického deníka filmári z námestia poslal preč všetkých divákov, ktorí sa im nehodili do záberu. Aj samotní obyvatelia mesta museli obchádzať celé námestie, ak sa chceli dostať domov.

Hrdí na svoje mestečko

Miestni obyvatelia sú však na podobné scény zvyknutí. Ich mestečko je už totiž pomerne obľúbeným miestom pre filmárov, ktorým lahodí predovšetkým fakt, že centrum nie je poznačené modernejšími stavbami. Rovnaké kulisy už využili aj pri oscarovom filme Kolja, v muzikáli Rebelové a v naposledy aj vo filme Cukrkandl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Město Úštěk (@mesto_ustek)

„Keď na naše námestie dorazia filmári, musíme vyparkovať, čo je celkom nepríjemné, lebo tu nie je dosť miesta. Ale na druhej strane sme veľmi radi, že sa tu natáča. Úštěk je totiž krásne mesto a sme radi, keď ho vďaka filmovému plátnu môžu obdivovať aj ľudia v Amerike,“ dodáva pre Idnes pani Tamara.

Pripravovaný film Martina Scorsese vzniká podľa predlohy What Happens at Night (pozn. Čo sa deje v noci) a v kinách by sa mal objaviť na budúci rok. Príbeh hovorí o americkom manželskom páre, ktorý sa vyberie do malého európskeho mestečka adoptovať si dieťa. 

Slávny herec vo veku 50 rokov prehodnotil svoj romantický život.
Už ste čítali?

