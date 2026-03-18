Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva
Herec zažil so svojím zomierajúcim otcom zázračný moment.
„Chcem si ju zobrať. No nechcel som od nej, aby mi prisahala, že mi dá deti, že mi bude verná v zdraví i v chorobe, v šťastí i v nešťastí," hovorí Milan Ondrík, ktorý so svojou Zuzkou žije vyše 20 rokov bez pokrytectva. Boleli ho poznámky, ktoré si šepkali ľudia na Orave, že svojho prvorodeného syna Adama splodili v diabolskom zväzku.
Skvelý slovenský herec mal pekné detstvo, no aj komplikovaný vzťah s otcom, s ktorým vraj boli ako dvaja kohúti. Keď sa však otec lúčil s týmto svetom, zažil s ním zázračný moment, plný sĺz a odpustenia.
Futbalista, rezbár, herec
Milan Ondrík mal detstvo, ktoré by mnohí dnes považovali za idylické. Na Orave v obci Liesek pomáhal na rodinnom hospodárstve, dojil kravy, kosil lúky a vďaka starému otcovi vyrezával z dreva. „Dodnes si pamätám tú vôňu dreva a dielne. Tak s tým sa mi spája detstvo,“ spomínal pre Čaro dreva Milan Ondrík, ktorého láska k drevu opantala natoľko, že odišiel študovať na strednú rezbársku školu.
Ako tínedžer mal ale ďalšie záľuby - otec z neho chcel mať futbalistu, no vraj by sa uspokojil aj s tým rezbárom. Milan Ondrík to prezradil v rozhovore pre Plus 7 dní s tým, ako sa ho otec po skončení štúdia na Vysokej škole múzických umení spýtal, čo vyrezal na tie primície (promócie, pomýlil sa, pozn. red.). „Milanko, a ja som si myslel, že niečo z teba bude. A cigaretu máš?“ „Mám, otec,“ odpovedal otcovi Milan Ondrík, ktorý sa napokon vybral celkom inou profesnou cestou a stal sa hercom.
Dvaja kohúti
Hoci detstvo a mladosť Milana Ondríka boli harmonické, aj on asi ako v každej rodine zažíval zvady a s otcom boli vo vzájomnom vzťahu ako dvaja kohúti. Je preto podľa vlastných slov vďačný za súzvuk, ktorý s otcom na sklonku jeho života zažil. A že mu dokázal odpustiť, keď niečo nebolo dobré.
„S otcom išlo o prekrásny zážitok. Viezol som ho na vyšetrenie do nemocnice. Uvedomil som si, že nie je dobre, keď som ho tlačil na vozíku vo výťahu a pozoroval som ten obraz v zrkadle. Čakali sme v poradovníku. Otec sa ma zrazu silno chytil. „Už?“ Prikývol, že áno. Držal som mu ruku. Bol to pre mňa zázračný moment. Najmä ak si uvedomujem, že sme boli vo vzťahu dvaja kohúti. Som vďačný za súzvuk, ktorý sme obaja na konci zažili. Mohli spoločne cítiť,“ zaspomínal si herec s tým, že keď potom vyšla lekárka, že môžu ísť dovnútra, Milan Ondrík však naznačil, že netreba.