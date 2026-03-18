Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva
Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Tomáš Holý / Lucie Bílá

Na pohrebe si myslela, že je to fór. Tomáš Holý očaril Lucku Bílú ako kúzelný grázel, ktorý nestál o slávu

Hádanka.

O jeho otcovi sa dodnes rozprávajú legendy. Známy mladík sa aj napriek prekážkam dočkal uznania Slovákov

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Zrazu jej navrhol, aby u neho ostala. Výnimočný Marián Varga svojej Jane zlomil srdce až na úplnom konci

Ruky ju prestali poslúchať a ťažko rozprávala. Monika Szabó priznala desivé momenty, aby varovala iných

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Ilustračné fotografie.

„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.
Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke. — Foto: Instagram @ milan_ondrik_official (Foto: Katarína Šlesárová)

Herec zažil so svojím zomierajúcim otcom zázračný moment.

„Chcem si ju zobrať. No nechcel som od nej, aby mi prisahala, že mi dá deti, že mi bude verná v zdraví i v chorobe, v šťastí i v nešťastí," hovorí Milan Ondrík, ktorý so svojou Zuzkou žije vyše 20 rokov bez pokrytectva. Boleli ho poznámky, ktoré si šepkali ľudia na Orave, že svojho prvorodeného syna Adama splodili v diabolskom zväzku.

Skvelý slovenský herec mal pekné detstvo, no aj komplikovaný vzťah s otcom, s ktorým vraj boli ako dvaja kohúti. Keď sa však otec lúčil s týmto svetom, zažil s ním zázračný moment, plný sĺz a odpustenia. 

Futbalista, rezbár, herec

Milan Ondrík mal detstvo, ktoré by mnohí dnes považovali za idylické. Na Orave v obci Liesek pomáhal na rodinnom hospodárstve, dojil kravy, kosil lúky a vďaka starému otcovi vyrezával z dreva. „Dodnes si pamätám tú vôňu dreva a dielne. Tak s tým sa mi spája detstvo,“ spomínal pre Čaro dreva Milan Ondrík, ktorého láska k drevu opantala natoľko, že odišiel študovať na strednú rezbársku školu.

Prečítajte si tiež: Silným človekom je hlavne vďaka jej podpore. Milan Ondrík v živote vďačí za veľa najmä jednej žene

Ako tínedžer mal ale ďalšie záľuby - otec z neho chcel mať futbalistu, no vraj by sa uspokojil aj s tým rezbárom. Milan Ondrík to prezradil v rozhovore pre Plus 7 dní s tým, ako sa ho otec po skončení štúdia na Vysokej škole múzických umení spýtal, čo vyrezal na tie primície (promócie, pomýlil sa, pozn. red.). „Milanko, a ja som si myslel, že niečo z teba bude. A cigaretu máš?" „Mám, otec, odpovedal otcovi Milan Ondrík, ktorý sa napokon vybral celkom inou profesnou cestou a stal sa hercom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvaja kohúti

Hoci detstvo a mladosť Milana Ondríka boli harmonické, aj on asi ako v každej rodine zažíval zvady a s otcom boli vo vzájomnom vzťahu ako dvaja kohúti. Je preto podľa vlastných slov vďačný za súzvuk, ktorý s otcom na sklonku jeho života zažil. A že mu dokázal odpustiť, keď niečo nebolo dobré.

Prečítajte si tiež: Vyskúšal drogy a prosil Boha, aby to skončilo. Milan Ondrík chápe, čo ho v živote udrží nad vodou

„S otcom išlo o prekrásny zážitok. Viezol som ho na vyšetrenie do nemocnice. Uvedomil som si, že nie je dobre, keď som ho tlačil na vozíku vo výťahu a pozoroval som ten obraz v zrkadle. Čakali sme v poradovníku. Otec sa ma zrazu silno chytil. „Už?“ Prikývol, že áno. Držal som mu ruku. Bol to pre mňa zázračný moment. Najmä ak si uvedomujem, že sme boli vo vzťahu dvaja kohúti. Som vďačný za súzvuk, ktorý sme obaja na konci zažili. Mohli spoločne cítiť,“ zaspomínal si herec s tým, že keď potom vyšla lekárka, že môžu ísť dovnútra, Milan Ondrík však naznačil, že netreba. 

Potom prišla ona

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…