Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 308 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Na pohrebe si myslela, že je to fór. Tomáš Holý očaril Lucku Bílú ako kúzelný grázel, ktorý nestál o slávu

Tomáš Holý / Lucie Bílá — Foto: Promo fotografie Česká televize; Archív Lucie Bílá

Stretli sa v krčme a ona sa nevedela vynadívať.

Kamaráti ho neraz zámerne privádzali do rozpakov, keď v krčmičke nahlas zakričali: „Toto je Tomáš Holý!“  Hostia spozorneli a hľadali malého filmového nezbedníka, no namiesto neho tam sedel dospelý mladý muž, ktorý by sa najradšej prepadol pod zem. Aj takto vyzeral život chlapca, ktorého milovalo celé Československo. Dnes by Tomáš Holý oslávil 58. narodeniny, no jeho príbeh sa zastavil priskoro. Napriek tomu naňho ľudia nezabúdajú – vďaka filmom, ktoré sa stali nesmrteľnými aj vďaka spomienkam tých, ktorí ho poznali najbližšie. Medzi nimi je aj jeho partnerka Lucie Bílá, ktorá mala v tom čase oči iba preňho a vnímala ho ako svetlo svojho života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=163174910941346&type=3&locale=sk_SK

Poledňáková ho nechcela

Herecká kariéra malého chlapca z Prahy sa začala úplnou náhodou. Jeho strýko pracoval v barrandovských ateliéroch a keď sa dozvedel, že pri natáčaní legendárnej komédie Marečku, podejte mi pero! ochorel detský herec, ihneď navrhol Tomáša. Osemročný chlapec prišiel na druhý deň za režisérom Lipským a očaril ho tak, že na barrandovskom kopci sa nehovorilo o nikom inom, iba o chlapcovi, ktorý „dokáže zahrať čokoľvek“. Paradoxne, režisérka Marie Poledňáková Tomáša na kastingu takmer prehliadla.

„Bol malý, nevýrazný, málo hovoril a vyzeral ako tučnučká tetka. Tak som mu povedala, že ďakujeme, ale že nemáme záujem. Ibaže nato sa Tomáš rozlúčil a urobil pritom to svoje ťažko napodobniteľné gesto, ktorým na seba upozornil a v ktorom bola všetka jeho živosť a vtedajšia roztomilosť. Mne bolo v tej chvíli jasné, že som našla svojho Vaška,“ prezradila v knihe Kluk, který nikdy nezestárl režisérka Poledňáková. Hoci si dnes filmy Ako dostať otecka do polepšovne a Ako vytrhnúť veľrybe stoličku nevieme bez Tomáš Holého predstaviť, on otvorene hovoril, že v tých časoch sa skončilo jeho detstvo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/jmenujusetomasholy/posts/pfbid0GcYJUjNGpNBXytsXpurxpu1raS5T9eEAzp8J584LTBL9uN4xmghf5a1dzrJFcbqel?locale=sk_SK

Priskoro dospel

„Keď som točil, bavilo ma to a chcel som hrať, ale na druhej strane som nemal prázdniny a ostatní chlapci áno. Oni išli do kina a ja som musel natáčať film, na ktorý sa oni potom prišli pozrieť. Oni si užívali voľno a ja som drel na skúšky, pretože som musel doháňať učivo, ktoré som pre filmovačky zmeškal. A navyše som neustále žil medzi dospelými,“ vravel Tomáš, ktorý priskoro dospel. Všetko bral vážne, vedel, že má za niečo zodpovednosť a neustále sa uisťoval, či splnil všetko, čo mal.

„Čo keby som bol raz neúspešný herec?“ pýtal sa samého seba, keď začal rozmýšľať nad koncom kariéry. V tom čase mal len 12 rokov, no premýšľal ako dospelý človek a sám dospel k záveru, že s herectvom skončí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=161108237814680&type=3&locale=sk_SK

Chcem s tebou chodiť

Útechu hľadal u rodičov, no tí boli príliš zamestnaní svojím rozvodom, a tak Tomáš hľadal niekoho, o koho by sa mohol oprieť. „Jeho problémom bol nedostatok citu. Nevedel presne, ako vyzerá láska, ako funguje a aj jeho partnerky boli takto vybavené. Museli ho v tomto ohľade viesť,“ citoval v knihe Kluk, který nikdy nezestárl autor Jan Brdička, podľa ktorého bol Tomáš Holý večným dieťaťom. Takým, ktorý inštinktívne cítil náklonnosť ku každému, kto mu poskytne čo i len trochu úprimnej lásky. Takou ženou bola aj jeho partnerka Lucie Bílá.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

