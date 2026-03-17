Niektoré páry to robia automaticky, iné vôbec. Jeden nenápadný večerný zvyk posilní partnerské puto
Tajomstvo spokojného manželstva môže byť jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad zdá.
Večer býva v mnohých domácnostiach podobný. Jeden partner ešte pozerá seriál, druhý už zíva a odchádza do spálne. Niekto ešte dokončuje prácu na počítači, iný si číta knihu. Na prvý pohľad ide o drobnosť, nad ktorou sa väčšina párov vôbec nezamýšľa. Práve tento moment si však všimli vedci. Nový prieskum totiž naznačuje, že čas, keď partneri odchádzajú spať, môže súvisieť s tým, ako spokojní sa vo svojom manželstve cítia.
Spánková priepasť
Ako uvádza portál New York Post, výskum sledoval 2 000 zosobášených párov z Ameriky. Vedci sa zamerali na jav, ktorý označili ako „spánkovú priepasť“ – teda rozdiel v čase, keď jeden partner ide spať a druhý ho nasleduje. Ukázalo sa, že takýto rozdiel je v pároch bežný. Spoločne do postele totiž odchádzajú v rovnakom čase v priemere len tri noci v týždni.
Z výsledkov prieskumu, ktorý si objednala spoločnosť Avocado Green Mattress a realizovala ho agentúra Talker Research, vyplynulo, že medzi partnermi vzniká niekoľkokrát týždenne približne 80-minútový rozdiel v čase zaspávania. Dáta zároveň naznačili zaujímavú súvislosť. Páry, ktoré uviedli, že sú vo svojom manželstve „veľmi šťastné“, chodievajú spať spoločne približne štyrikrát do týždňa. Menej spokojné dvojice to podľa prieskumu robia v priemere len raz.
Podobný rytmus je výhodou
Výsledky poukázali aj na význam spánkového rytmu partnerov. Páry, v ktorých majú obaja podobné návyky – teda sú buď ranné vtáčatá, alebo nočné sovy – častejšie uvádzali vysokú spokojnosť vo vzťahu. V takýchto dvojiciach to bolo približne 71 až 78 percent respondentov.