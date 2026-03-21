Slováci ich jedli na Smrtnú nedeľu, aby prišla hojnosť. Spišské šúľance sú dnes vyhľadávanou lahôdkou
Ich príprava si vyžaduje najmä šikovnú ručnú prácu.
Dva týždne pred Veľkou nocou zvykli dievčatá v niektorých kútoch Slovenska vynášať Morenu. Figurína oblečená v kroji symbolizovala koniec zimy, dievčatá s ňou prešli celú dedinu, potom ju vyzliekli, hodili do rieky a za túto obchôdzku si do košíkov vyzbierali vajíčka, jablká, hrach či šošovicu. Bohaté tradície sa v tento deň navyše spájali aj so stolovaním.
Symbol temnoty, ktorej sa treba zbaviť
„Nedeľa dva týždne pred Veľkou nocou sa nazýva aj Smrtná alebo Šúľková, keďže sa na obed jedli šúľance, aby malo obilie veľké a plné klasy. Morena niesla aj mená ako Marmoriena, Marmuriena - tieto boli typické pre dolnú Oravu. V Šumiaci sa nazývala Marjena,“ vysvetlila pre web Bystricoviny.sk etnografka Stredoslovenského múzea Jana Koltonová.
Kým dnes je už vynášanie Moreny skôr záležitosťou detí zo škôl či folklórnych súborov, v minulosti ľudia skutočne verili, že symbolizuje smrť, zimu a temnotu, ktorej sa treba zbaviť. Pripomienkou na minulé časy je však okrem toho aj tradičný recept na spišské šúľance s bryndzou, ktoré sú dodnes obľúbenou pochúťkou.