Slovenské Gilmorky. Iveta a Kristína Malachovské ukazujú, aké krásne môže byť puto mamy a dcéry
Bavia sa na rovinu a hovoria si úplne všetko.
Vzťah Ivety a Kristíny Malachovských nie je bežným vzťahom mamy a dcéry. V podcaste Moja zmena prezradili, že sú zároveň najlepšími priateľkami. „Kika je pre mňa najlepšia priateľka. Je fanstastická dcéra, ale fakt najlepšia kamoška. Nemám kamarátku inú ako ju," priznala dlhoročná moderátorka s úsmevom. Kristína potvrdila, že u nej je to rovnaké. Svojím vzťahom tak pripomínajú Lorelei a Rory Gilmorové z obľúbeného amerického seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov.
Ivetka day
Dcéra si v podcaste zaspomínala na detské časy a úprimne odhalila, že čas od času si s mamou spravili takzvaný Ivetka day. Keď Kristínu Malachovskú čakala ťažká písomka, večer predtým sa mame na rovinu priznala, že nie je na písomku naučená a že ak pôjde na druhý deň do školy, dostane zlú známku. Obľúbená moderátorka mala pre takéto veci pochopenie, a tak po tom, čo od dcéry dostala sľub, že sa látku doučí, jej dovolila školu vynechať. Doma však nesedeli. Namiesto vyučovania absolvovali wellness, v ktorom sa veľa rozprávali. Aj vďaka takýmto výletom si k sebe vybudovali vzájomnú dôveru. „Odvtedy som to vnímala tak, že si vieme povedať na rovinu asi úplne všetko," dodala Kristína. Vždy však mala na pamäti, že dohody, ktoré s mamou uzavreli, musí dodržať.
Pevnejší vzťah si teda začali budovať už počas Kristíninej školskej dochádzky. Obe Malachovské sú veľmi otvorené ženy, a tak prehovorili aj o témach, ktoré by chceli v našom priestore odtabuizovať. Kristína si napríklad zaspomínala na svoju prvú menštruáciu: „Keď som dostala prvú menštruáciu, mala som desať rokov a boli sme na chate. Pamätám si, čo mi mamina vtedy povedala: Tak Kiki, vitaj medzi ženami,“ opísala svoju skúsenosť, ktorá bola oveľa lepšia ako prvá skúsenosť s menštruáciou u jej mamy. Tá totiž mala v čase prvej menštruácie zlomenú nohu a želala si, aby ju dostala aspoň o mesiac neskôr. Dnes sa na tom už dokáže zasmiať.
Veľa odplakaného, veľa odžitého
Kristína prezradila, že na mame si váži najmä jej profesionalitu. Iveta Malachovská zasa priznala, že na dcére obdivuje najmä to, že sa hodí do dnešnej ťažkej doby. „Práve s tým postojom, ktorý ona v sebe má. Ja ju obdivujem za to, ako si dokáže naozaj v hlave upratať. Má za sebou aj nie najkrajšie vzťahové skúsenosti, takže myslím si, že má veľa odplakaného, má veľa odžitého. Verím, že zostane šťastným človekom, ako sme ju poznali, ako sme ju vychovali a koľko lásky sme jej dali. Veľakrát sa sami prichytíme pri tom, že žijeme veľmi takú smutnú dobu. Teraz ľudia veľmi nestoja o lásku. Majú menej empatie, nevnímajú druhých ľudí, ktorí majú možno starosti. Kristínka má veľkú empatiu, má veľa lásky v sebe a niekedy vidím na nej, že ako keby brzdí tú svoju lásku k iným ľuďom, ale pozerám sa na ňu ako na komplexného človeka, ktorý, ak zajtra zavriem oči, tak budem šťastná, že tu pokračuje niekto s rovnakou vitalitou, chuťou, energiou a možno ešte aj dokonca určitými spôsobmi komunikácie a prejavmi, pretože je to moja dcéra. Je to nádherná žena, vysporiadaná. Veľmi, veľmi jej fandím a držím palce," uzavrela hrdá mama.