Slávni ľudia prezradili, prečo sa rozhodli pre domácu výučbu svojich detí: Žijeme v úplne inej dobe
Niektoré ratolesti známych osobností nechodili do normálnej školy.
Niektoré výskumy tvrdia, že domáce vzdelávanie detí môže priniesť vyššiu spokojnosť so životom a nemusí ich negatívne ovplyvniť zo sociálneho ani emocionálneho hľadiska. Pre efektívne fungovanie domácej výučby však treba financie, odhodlanie aj čas. Portál BRIGHT SIDE dal dokopy zoznam celebritných rodičov a ich detí, ktorí si zvolili cestu domáceho vzdelávania, ako aj dôvody, prečo tak urobili. Niektorí sa báli napríklad šikany, iní zase nedostatku pozornosti či starostlivosti.
4. Will Smith a Jada Pinkett Smith
Bývalí manželia sa zhodujú v tom, že domáce vzdelávanie ich detí bolo nevyhnutné pre ich blaho. Rozhodnutie vzdelávať svoje deti mimo školského prostredia pramenilo z ich častého cestovania - zároveň sa však domnievajú, že školský systém (verejný aj súkromný) je „navrhnutý pre priemyselný vek“ a všetci sa momentálne nachádzame v technologickom veku. Nechcú, aby sa ich deti učili naspamäť, ale aby sa skutočne učili.
3. Angelina Jolie a Brad Pitt
Slávna herečka verí, že „žijeme v inej dobe a vzdelávací systém nedoháňa naše deti ani náš spôsob života.“ Keďže rodina veľa cestuje, chce, aby si jej deti užívali iné veci, ako je návšteva múzea alebo čítanie knihy, ktorú milujú, namiesto toho, aby si čo najrýchlejšie robili domáce úlohy.
Angelina tiež nechcela, aby jej adoptované deti vynechali ich kultúru. Chcela, aby sa dozvedeli viac o svojich etnických skupinách. Preto si najala vietnamsky hovoriaceho doučovateľa aj učiteľa s africkým pôvodom.