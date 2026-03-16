Doktor Smrť na nej robil pokusy, po ktorých nemala mať deti. Viola z Lučenca Mengeleho porazila dvakrát
Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Ruky ju prestali poslúchať a ťažko rozprávala. Monika Szabó priznala desivé momenty, aby varovala iných

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Ilustračné fotografie.

„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Ruky ju prestali poslúchať a ťažko rozprávala. Monika Szabó priznala desivé momenty, aby varovala iných

Ilustračné fotografie.

„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií

Iveta Radičová a Marián Balász.

Hádať sa s ním fakt nedá. Iveta Radičová je už roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dostala ultimátum. Dominika Rošková žije lásku ako z filmu až pri mladšom Adamovi

Doktor Smrť na nej robil pokusy, po ktorých nemala mať deti. Viola z Lučenca Mengeleho porazila dvakrát

Josef Mengele (vpravo) / Viola Fischerová
Josef Mengele (vpravo) / Viola Fischerová — Foto: Wikimedia Commons (Bernhard Walther or Ernst Hofmann or Karl-Friedrich Höcker); Reprofoto YouTube - Pamätaj

Vyškerený brutálny odľud mi ukradol to, na čom mi záležalo, čo som milovala, hovorila pani Viola.

„Budem ťa čakať, dievčatko moje. Neboj sa, niekde tam ťa počkám,“ povedala mamička Viole vo chvíli, keď ich na rampe v Auschwitzi rozdelil jediný pohyb ruky doktora Smrti. Mladé dievča ešte netušilo, že je to poslednýkrát, čo ju vidí. O pár sekúnd neskôr jej mamu poslali doľava – na smrť. Violu doprava – do sveta pokusov, bolesti a nepredstaviteľného utrpenia. Mengeleho dievča na ruke nikdy nemala vytetované číslo, ktoré sa stalo symbolom koncentračných táborov. Nie preto, že by ju ušetrili. „Nás, ľudí z posledných transportov, už niekedy ani nezapisovali. Neprišli sme tam prežiť, ale zomrieť,“ spomínala v knihe Viola Fischerová z Lučenca, ktorá napriek všetkému prežila. A jej príbeh je dnes svedectvom o tom, čo dokáže človek vydržať, aj keď sa zdá, že už nie je žiadna nádej.

Slováci klamali

„Čo nezoženiete v Pešti alebo vo Viedni, zoženiete v Lučenci,“ hovorilo sa v meste, kde v roku 1922 prišla Viola Rozália na svet. Po dvoch synoch bola Ibolya Rózsa Stern pre maďarských rodičov darom a doma si žili nádherne, aj keď skromne. „Jediným príjmom našej rodiny bol oteckov plat z liehovaru, pretože mamička bola veľmi chorá a nemohla pracovať,“ spomínala pre občianske združenie Edah. „Takmer nikam som nechodievala. Starala som sa o mamičku. Boli sme ako kamarátky. Veľmi som ju ľúbila a aj ona mňa,“ spomínala pani Viola. Príchod vojny a Slovenského štátu všetko zmenil.

Stanislawa Leszcynská.
Prečítajte si tiež: Pôrodná asistentka odmietala topiť bábätká. V koncentračnom tábore sa jej bál aj anjel smrti Mengele

„Doma sme sa rozprávali výlučne po maďarsky, lebo rodičia boli Maďari, so slovenčinou som preto mala ťažkosti. Na Slovákov nemám veľmi dobré spomienky. Väčšina z nich mi strpčovala život a mnohí z nich ma oklamali. Stále ma prenasledovali za to, že som sa narodila ako Židovka. Nedali mi dýchať,“ vravela otvorene.

Dobitá duša

Najskôr otca, jediného živiteľa rodiny, zbavili práce. Deti nemohli chodiť do školy, všetci Židia museli nosiť žltú hviezdu, skrývali sa a žili v strachu. Jedného dňa roku 1944 Sternovcov spolu s ostatnými presťahovali do geta, kde dievčatá znásilňovali a bili. „V noci prišli po mňa, zaniesli ma do židovskej školy, kde ma s pelendrekom tak zbili, že to bolo hrozné. Bola som dobitá ako hruška. O duši ani nehovorím,“ vravela pre Post Bellum pani Viola, ktorá si nevedela predstaviť, že by mohlo existovať ešte niečo horšie. Potom však pristavili dobytčie vagóny a hoci nevedeli, kam idú, vedeli, čo sa s nimi stane.

Edith Eva Egerová.
Prečítajte si tiež: Moja malá tanečnica, vravel o nej Mengele. Editu z Košíc v koncentráku zachránila rada od jej mamy

„V jednom vagóne bolo takmer sto ľudí, dali nám dve vedrá, jedno vedro sme mali s vodou a druhé na fekálie. Ako najmladšiu v tej skupine ma určili, že ja budem fekálie vylievať cez oblok. Tak som to aj robila, ale ten vietor mi všetko fúkal nazad do tváre. A tak som aj vyzerala. Na nepoznanie,“ spomínala na cestu do Auschwitzu, kde na rampe čakal doktor Smrť – Josef Mengele.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…