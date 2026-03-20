Biologickej mame nevyčíta, že sa jej vzdala. Marcellu Molnárovú jej noví rodičia dokázali ochrániť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Biologickej mame nevyčíta, že sa jej vzdala. Marcellu Molnárovú jej noví rodičia dokázali ochrániť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Roger Federer s manželkou Mirkou.

Roger Federer otvorene o Mirke: Vytrpela si toho so mnou veľa. Je neuveriteľné, že to dokázala zvládnuť

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Hádanka.

O jeho otcovi sa dodnes rozprávajú legendy. Známy mladík sa aj napriek prekážkam dočkal uznania Slovákov

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Ilustračné fotografie.

„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií

SLEDUJE NÁS 207 295 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Biologickej mame nevyčíta, že sa jej vzdala. Marcellu Molnárovú jej noví rodičia dokázali ochrániť

Marcella Monárová vyrastala v adoptívnej rodine.
Marcella Monárová vyrastala v adoptívnej rodine. — Foto: Instagram @marcellamolnarova, Facebook @molnarovamarcella

Známa speváčka vraví, že na biologických rodičov sa nehnevala.

Nenarodila sa pod šťastnou hviezdou – na svet totiž neprišla do milujúcej rodiny, ale k rodičom, ktorí o ňu nemali záujem. Marcella Molnárová sa preto ocitla v dojčenskom ústave a ktovie, ako by to s ňou bolo dopadlo, ak by sa jej neujali adoptívna mamička s oteckom. Tí ju totiž zahrnuli láskou, ktorú od pôvodných rodičov nedostala.

Úspešná slovenská speváčka sa v najnovšom rozhovore pre Život úprimne rozhovorila nielen o nich, ale aj o biologickej matke, ktorú spoznala až vtedy, keď zomrela. Ako však vysvetľuje, dodnes jej nič nevyčíta z jednoduchého dôvodu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marcella Molnárová (@marcellamolnarova)

Pravdu jej netajili

Marcella o svojom súkromí dlho nehovorila, no pred niekoľkými rokmi napokon priznala, že je adoptovaná. Vyrastala v Šintave v okrese Galanta, kam si ju jej noví rodičia ako šesťmesačnú priniesli z dojčenského ústavu. Doma ju už čakal o štyri roky starší brat Tonko, ktorého si predtým tiež adoptovali. „Ja to cítim tak, že do tejto rodiny som patrila odjakživa, a prežila som v nej krásne detstvo,“ zaspomínala si pre Nový Čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marcella Molnárová (@marcellamolnarova)

Pravdu o tom, odkiaľ pochádza, vraj jej adoptívni rodičia nikdy netajili. „Boli to veľmi inteligentní a vnímaví ľudia, ktorí v tomto počúvali odborníkov a tí im radili, že deťom treba povedať pravdu, a to čo najskôr, ako to dokážu pochopiť. Aby sa nestalo, že si to vypočujú od cudzích ľudí a nebudú na to pripravené. To totiž dieťaťu môže ublížiť, uteká z domu, má pocit, že nikam nepatrí. Pred tým ma chceli ochrániť,“ uviedla v rozhovore pre magazín Moja psychológia speváčka, ktorá o svojich rodičoch vravela, že jej zachránili život.

Nič jej nevyčíta

Jej otec však správne predpokladal, že možno raz nastane deň, keď bude chcieť spoznať svojich biologických rodičov – preto bol už vopred pripravený.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…