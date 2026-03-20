Biologickej mame nevyčíta, že sa jej vzdala. Marcellu Molnárovú jej noví rodičia dokázali ochrániť
Známa speváčka vraví, že na biologických rodičov sa nehnevala.
Nenarodila sa pod šťastnou hviezdou – na svet totiž neprišla do milujúcej rodiny, ale k rodičom, ktorí o ňu nemali záujem. Marcella Molnárová sa preto ocitla v dojčenskom ústave a ktovie, ako by to s ňou bolo dopadlo, ak by sa jej neujali adoptívna mamička s oteckom. Tí ju totiž zahrnuli láskou, ktorú od pôvodných rodičov nedostala.
Úspešná slovenská speváčka sa v najnovšom rozhovore pre Život úprimne rozhovorila nielen o nich, ale aj o biologickej matke, ktorú spoznala až vtedy, keď zomrela. Ako však vysvetľuje, dodnes jej nič nevyčíta z jednoduchého dôvodu.
Pravdu jej netajili
Marcella o svojom súkromí dlho nehovorila, no pred niekoľkými rokmi napokon priznala, že je adoptovaná. Vyrastala v Šintave v okrese Galanta, kam si ju jej noví rodičia ako šesťmesačnú priniesli z dojčenského ústavu. Doma ju už čakal o štyri roky starší brat Tonko, ktorého si predtým tiež adoptovali. „Ja to cítim tak, že do tejto rodiny som patrila odjakživa, a prežila som v nej krásne detstvo,“ zaspomínala si pre Nový Čas.
Pravdu o tom, odkiaľ pochádza, vraj jej adoptívni rodičia nikdy netajili. „Boli to veľmi inteligentní a vnímaví ľudia, ktorí v tomto počúvali odborníkov a tí im radili, že deťom treba povedať pravdu, a to čo najskôr, ako to dokážu pochopiť. Aby sa nestalo, že si to vypočujú od cudzích ľudí a nebudú na to pripravené. To totiž dieťaťu môže ublížiť, uteká z domu, má pocit, že nikam nepatrí. Pred tým ma chceli ochrániť,“ uviedla v rozhovore pre magazín Moja psychológia speváčka, ktorá o svojich rodičoch vravela, že jej zachránili život.
Nič jej nevyčíta
Jej otec však správne predpokladal, že možno raz nastane deň, keď bude chcieť spoznať svojich biologických rodičov – preto bol už vopred pripravený.