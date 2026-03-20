Zaľúbila sa do západného Nemca a ocitla sa na rázcestí. Jana Nagyová lásku k Tonimu neľutuje ani dnes
Veľmi si ho vážim, je to môj muž, kamarát, partner, hovorí o svojom treťom manželovi známa herečka.
„Občas treba byť v správnom čase na správnom mieste. A ja som tam bola,“ priznala pre Aktuality herečka Jana Nagyová, ktorej postava princeznej Arabely zadefinovala takmer celý život – aspoň z pohľadu skalných fanúšikov. Niektorí jej totiž doteraz nepovedia inak. Pravdou pritom je, že uznávaná herečka pred svojim bohatým kariérnym životom bez mihnutia oka uprednostnila vlastnú rodinu a nikdy to neoľutovala.
Hnevala sa, že ju neberú vážne
Jana Nagyová sa narodila na juhu Slovenska a neskôr sa s rodinou presťahovala do Bratislavy, kde sa začali písať aj prvé kapitoly jej umeleckej cesty. Odmalička sa venovala hudbe, spievala, hrala na klavír a bola mimoriadne talentovaná. Nikoho preto neprekvapilo, že sa na divadelných doskách a pred televíznymi kamerami objavila pomerne skoro.
Keď mala 13 rokov, namiesto pobehovania po vonku väčšinu jej voľného času pohltila škola, natáčanie a divadlo. Na obyčajné detské radosti tak veľa priestoru nezostávalo a s rovesníkmi sa stretávala len zriedka. Žila totiž v úplne inom svete ako oni.
„Keď som ako devätnásťročná nastúpila do divadla, hrala som postavy štrnásť- až pätnásťročných dievčat. Vyzerala som veľmi mlado a mala som pocit, že ľudia ma neberú naozaj vážne. Stále to bolo – Janka sem a Janka tam a ja som chcela byť pani Janka,“ vysvetlila pre Pravdu uznávaná herečka.
Idylka trvala prikrátko
Želanie sa jej napokon aj splnilo. Počas nakrúcania seriálu Arabela totiž spoznala svojho prvého manžela, hokejového trénera Miroslava Kuboviča. Ten jej veľmi rýchlo začal dvoriť a hoci sa ako mladá začínajúca herečka neplánovala hneď viazať, osud všetko zariadil inak.