S jednou vecou robí tajnosti aj pred manželom. Barbora Krajčírová má pred pôrodom v štyridsiatke rešpekt
Tretie bábätko na ceste prekvapilo aj ju.
Mnohé mamy to poznajú – keď už majú doma dve deti, život sa často točí najmä okolo nich. Aj preto môže správa o ďalšom bábätku prísť ako veľké prekvapenie. Presne to sa stalo moderátorke Barbore Krajčírovej, predtým Rakovskej, ktorá sa už čoskoro stane trojnásobnou mamou.
Obľúbená televízna tvár vychováva dcéru Amiu a syna Kristiána a materstvo patrí medzi najdôležitejšie veci v jej živote. Keď na začiatku roka priznala, že krátko pred štyridsiatkou čaká ďalšie dieťa, mnohých fanúšikov prekvapila. Sama však túto správu prijala s veľkou pokorou.
„Bolo to veľmi milé prekvapenie. Ja som za to veľmi vďačná a veľmi pokorne, skromne k tomu pristupujem, lebo mám pocit, že toto sú v živote okamihy, kedy nemáš to úplne ty v rukách. Dúfam, že bude všetko v poriadku,“ povedala pre portál Najmama.sk.
Malé - veľké tajomstvo
Termín pôrodu sa pomaly blíži a doma u Krajčírovcov už prebiehajú prípravy. Zaujímavé je, že jedno veľké tajomstvo si moderátorka necháva len pre seba. Pohlavie bábätka totiž pozná iba ona.
Ostatní členovia rodiny vrátane manžela si na odpoveď ešte musia počkať. „Aj keď šanca neuhádnuť je pre nich len 50 %, takže mnohí tušia správne,“ priznala moderátorka so smiechom.
Do očakávania nového súrodenca sú zapojené aj jej deti. Každé z nich to však prežíva trochu inak. Syn sa podľa nej na bábätko veľmi teší, hoci ešte úplne netuší, čo všetko príchod nového člena rodiny prinesie. Dcéra už zmenu vníma realistickejšie, no napriek tomu sa na bábätko teší a s mamou sa rozpráva o prípravách.
Rešpekt z pôrodu
Moderátorka otvorene hovorí aj o tom, že s pribúdajúcim vekom a skúsenosťami prichádza väčší rešpekt. Tretie tehotenstvo prežíva trochu inak než tie predchádzajúce.
„Rešpekt je to správne slovo. Spojila by som ho ešte s pokorou a vďakou, že si stále môžem dopriať chuť tohto pekného očakávania,“ vysvetlila pre portál Najmama.sk.
Tentoraz ju čaká pôrod cisárskym rezom, a to už tretíkrát. Aj preto si uvedomuje možné riziká, no zároveň sa snaží zachovať pokoj. „Mám jediné veľké želanie – aby všetko dopadlo dobre, aby sme boli zdraví, a aby sa nič neskomplikovalo,“ dodala s tým, že lekárom dôveruje a plánuje sa spoľahnúť najmä na ich skúsenosti.