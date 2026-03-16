Ženám prináša neopísateľné pocity rozkoše. Tomáš z Mama, ožeň ma býval romantikom, ktorý písal básne
Ženám prináša neopísateľné pocity rozkoše. Tomáš z Mama, ožeň ma býval romantikom, ktorý písal básne
Ženám prináša neopísateľné pocity rozkoše. Tomáš z Mama, ožeň ma býval romantikom, ktorý písal básne

Tomáš sa venuje tantrickej masáži. — Foto: TV JOJ

Legendárna šou odštartovala na obrazovkách Jojky 9. marca.

„Mnohé iba ťažko nachádzajú slová, ktorými by opísali, ako sa práve cítia,“ popisuje na svojom profile na sociálnej sieti svoju prácu tridsaťosemročný Tomáš. Jeden z účastníkov legendárnej zoznamovacej šou Mama, ožeň ma, ktorá sa na televízne obrazovky vrátila po dlhých rokoch, sa totiž živí nie úplne tradičným povolaním, ktoré je na hranici erotiky.

Rodák z Piešťan v šou bojuje o srdce slobodnej mamičky na materskej Lenky a ako prezradil v rozhovore pre Televíziu JOJ, na televízne prostredie je vraj ako stvorený. Niečo pravdy možno na tom bude, keďže Tomáš už nejaké skúsenosti s odhaľovaním súkromia pred kamerou má - kedysi totiž nafotil odvážne akty. Býval však zasneným romantikom, ktorý písal aj básne, to je už však dnes podľa neho minulosťou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadny nováčik

Tomáš, ktorý je v znamení Barana a má 38 rokov, pochádza z kúpeľného mesta Piešťany. Pred kamerami tento mladý muž však nie je žiadnym nováčikom, živí sa totiž aj ako komparzista a model a objavil sa aj v iných produkciách Televízie JOJ. Ako však sám priznáva, vo svojej kariére je otvorený rôznym veciam a ponukám, dvere teda definitívne nezatvára pred ničím. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Všetko závisí od okolností. Venujem sa modelingu, aj pózovaniu, veľakrát som fotil akty, aj odvážnejšie. Som otvorený návrhom, ponukám a definitívne rozhodnutie závisí od okolností,“ vysvetlil Tomáš, ktorý sa v šou o srdce dvadsaťdvaročnej Lenky, Levičanky na materskej dovolenke, pobije s ďalšími dvomi junákmi - tridsaťročným striptérom na dôchodku Henrikom a dvadsaťdvaročným Jozefom z mesta Gbely.

Ženám chýba neha

