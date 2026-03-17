Nič nevrav, povedala Susan, keď sa chcel po chorobe vrátiť. Jubilant Ramsay so Slovenskom ešte neskončil

Bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay.
Bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay. — Foto: Instagram - @pavolregenda; Reprofoto YouTube - Hockey Slovakia

Keď v roku 2017 videl, ako Slovensko hrá, rozhodol sa systém úplne prerobiť.

„Kde si sa tu vzal?“ pýtal sa sám seba, keď prvý raz sedel v uliciach bratislavského Starého mesta a pred sebou mal pohár piva. Craig Ramsay, ktorý oslavuje 75 rokov, si vtedy len ťažko vedel predstaviť, že práve tu nájde svoj druhý domov. Muž, ktorého v zámorí už nikto nechcel a preto sa pomaly zmieroval s dôchodkom na Floride, sa vďaka jednému telefonátu ocitol na lavičke slovenskej reprezentácie. Napokon zmenil nielen svoj vlastný príbeh, ale aj príbeh slovenského hokeja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikto ho nechcel

Craig Ramsay sa chystal do dôchodku, no bol presvedčený, že sa mu ešte ozve niekto z NHL. Po skončení hráčskej kariéry v polovici 80. rokov sa totiž zdalo, že o jeho skúsenosti bude vždy záujem a dlhé roky to tak aj bolo. Medzi rokmi 1985 až 2015 pracoval v rôznych kluboch NHL, kde pôsobil ako asistent, pridružený tréner aj hlavný tréner. Od roku 2017 mu ale prestal zvoniť telefón s ponukami, hoci chcel stále trénovať a cítil, že na to má. „Asi som už bol starší, ale prekvapilo ma, že ma vlastne nikto nechcel,“ spomínal Ramsay pre The Athletic.

Zdalo sa, že jeho trénerská kariéra sa potichu končí. Ramsay začal tráviť viac času na Floride, hrával golf a pomaly sa zmieroval s tým, že možno nastal čas odísť do penzie. V tom čase sa však na druhej strane sveta odohrával príbeh, ktorý všetko zmenil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefonát od Šatana

Bývalý hokejista Miroslav Šatan práve začínal svoju funkcionársku kariéru a premýšľal, ako pomôcť hokeju vo svojej krajine. Slovensko totiž prechádzalo náročným obdobím. Popularita hokeja klesala, do NHL prichádzalo menej slovenských hráčov a národný tím sa na majstrovstvách sveta 2017 len tesne vyhol zostupu z elitnej kategórie.

Miroslav Šatan a Ingrid Šatanová s deťmi
„Boli to ťažké časy. Niečo sa muselo zmeniť,“ spomínal Miro Šatan na obdobie, keď slovenský hokej zúfalo potreboval nový smer. Jednou z najdôležitejších otázok bolo, kto povedie reprezentáciu ako hlavný tréner. Šatan chcel niekoho so skúsenosťami z NHL a keď si robil zoznam kandidátov, spomenul si aj na Craiga Ramsaya, ktorého poznal z Bostonu, kde kedysi hrával. A tak zdvihol telefón.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slováci cúvali

„Craig, asi netušíš, prečo ti volám, však?“ spýtal sa ho Šatan po 10 minútach, počas ktorých chodil okolo horúcej kaše. „To rozhodne neviem,“ povedal mu úprimne Craig, ktorému Miro Šatan zbúral celú predstavu o jeho budúcnosti. „Vnúčatá, golf, priatelia, oddych a zasa golf. Dokonalá predstava. A do toho prišiel Mirov telefonát,“ spomínal vo svojej knihe na osudný deň.

