Ty krávo, ja mám celulitídu! Obľúbená herečka ukázala fotku bez filtrov a išla s kožou na trh
Fotografie chcela najskôr zmazať.
Vyretušované fotografie, lichotivé svetlo a filtre vytvárajú na sociálnych sieťach ilúziu sveta, v ktorom sa nedokonalosti akoby ani nevyskytovali. Česká herečka Denisa Pfauserová sa rozhodla urobiť presný opak. Na Instagrame zverejnila fotografie pri vodopáde, na ktorých je bez filtrov a bez úprav aj s viditeľnou celulitídou. A hoci jej prvá reakcia bola úplne ľudská, napokon sa rozhodla, že fotografie nezmaže.
Nech to každý vidí
„Keď som tú fotku videla, hovorím si: Ty krávo, ja mám celulitídu ako hrom!“ napísala úprimne k fotografiám z dovolenky. Svetlo na mieste podľa nej nebolo práve lichotivé a všetko ešte viac zvýraznilo. Na chvíľu dokonca zvažovala, že fotografiu okamžite vymaže. „No toto musím hneď zmazať, to nesmie nikto vidieť,“ prebehlo jej hlavou.
Denisa Pfauserová je česká herečka a moderátorka, ktorú televízni diváci môžu poznať zo seriálov Ulice, Přístav, Mordparta či Doktoři z Počátků, objavila sa aj vo filmoch Prázdniny v Provence, Na střeše alebo v rozprávke Řachanda, kde stvárnila princeznú Markétu.
Napokon sa však rozhodla presne pre opačný krok. Fotku nechala na profile a vysvetlila prečo. Podľa nej je totiž dôležité ukazovať realitu takú, aká je. „Nech to každý vidí. Takto totiž vyzerá zdravé ženské telo,“ uviedla herečka, ktorá zároveň pripomenula fakt, na ktorý sa v online priestore často zabúda.
Funkcia celulitídy
Celulitídu má približne 90 percent žien a nejde o žiadnu chybu tela, ale naopak, o prirodzený biologický jav.